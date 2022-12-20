Помер вокаліст британського гурту The Specials Террі Голл

Британський музикант, вокаліст ска-гурту The Specials Террі Голл помер у віці 63 років.

"З великим сумом повідомляємо, що після нетривалої хвороби помер Террі, наш чудовий друг, брат та один із найблискучіших співаків, авторів пісень та авторів текстів, які колись народжувалися в цій країні", – йдеться в повідомленні в акаунті гурту у Twitter.

"Його музика та його виступи втілювали в собі саму суть життя… радість, біль, гумор, боротьбу за справедливість, але здебільшого любов", – додали у The Specials.

Наразі не уточнюється, яка саме хвороба спричинила смерть музиканта. Гурт також закликав поважати приватність сім'ї Голла.

It is with great sadness that we announce the passing, following a brief illness, of Terry, our beautiful friend, brother and one of the most brilliant singers, songwriters and lyricists this country has ever produced. (1/4) pic.twitter.com/qJHsI1oTwp — The Specials (@thespecials) December 19, 2022

Террі Голл народився в 1959 році у Ковентрі (Британія). Після перенесеного ним у підлітковому віці насильства, музика стала для нього формою розради – він приєднався до місцевої панк-групи Squad.

Згодом його помітив Джеррі Даммерс, що був клавішником та автором пісень The Specials – гурту, заснованого 1977 року. У тому ж році Голл приєднався до колективу в якості фронтмена.

Террі Голл та The Specials. Фото: @billybragg / Twitter

The Specials грали музику, що поєднувала в собі танцювальний ска-біт з панк-енергією, та чітко формульованою політичною і соціальною позицією. Гурт прославився у 80-ті завдяки композиціям Too Much Too Young і Ghost Town.

У 81-му Голл покинув гурт, щоб створити інший – Fun Boy Three. А після нього – ще низку колективів, включаючи The Colourfield, Terry, Blair, and Anouchka та Vegas.

Він розпочав сольну кар’єру в 1994 році, випустивши альбом Home, який позитивно оцінили музичні критики. Його називали ключовим виконавцем Massive Attack та Деймон Албарн (відомий як творець Gorillaz).

У 2008 році Голл повернувся до The Specials та виступив із ними на концерті закриття Олімпійських ігор у Лондоні 2012 року. У 2019 році його гурт випустив новий альбом Encore.