Ізраїльські вчені заявили, що знайшли гробницю "повитухи Ісуса". ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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23 грудня 2022

Ізраїльські археологи дослідили 2000-літню печеру і заявили, що вона може бути місцем поховання "повитухи Ісуса" Саломеї.

Вчені знайшли нові артефакти та різьблення в печері, яка була місцем паломництва ранніх християн. Про це повідомило Управління старожитностей Ізраїлю (IAA), пише Live Science.

Зокрема, дослідники знайшли сотні глиняних олійних ламп, які купували паломники, перш ніж увійти в печеру.

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Також на стінах виявили написи, висічені вірянами, причому деякі з них – арабською мовою.

 Фото: IAA

Історія про Саломею-повитуху розповідається у Євангелії від Якова, яке вважається апокрифічним і не входить у біблійний канон.

Сьогодні Саломея майже невідома західним християнам, але ранні християни шанували її і зображали як повитуху Ісуса на іконах.

 Ізраїльські вчені вважають, що виявили гробницю "повитухи Ісуса"

У Євангелії від Якова йдеться, що Саломея була сподвижницею іншої неназваної акушерки під час народження Ісуса.

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За легендою, вона не могла повірити у незайманість Діви Марії, тому рука Саломеї засохла і зцілилася лише тоді, коли вона доторкнулась до колиски Ісуса. 

 Науковці дослідили печеру Саломеї і знайшли нові артефакти

Дослідження проводились у печері поблизу стародавнього міста Лахіш і приблизно за 48 кілометрів на південний захід від Єрусалиму.

Цю печеру ще 40 років тому знайшли грабіжники, а в 1984 році за розкопки взялися археологи. 

 Вчені вперше дослідили передній двір і знайшли у печері релігійні написи

Нове дослідження стало першим, у рамках якого археологи вивчали передній двір площею 350 квадратних метрів біля входу у печеру. Він прикрашений мозаїчною підлогою та оточений кам’яними стінами.

 У Євангелії від Якова йдеться, що Саломея була сподвижницею іншої неназваної акушерки під час народження Ісуса

Сама печера складається з декількох камер з висіченими в скелях поховальними нішами (кохімами) й осуаріями (це місця для зберігання кісток).

"Саломея – загадкова фігура. Сімейна гробниця засвідчує, що її власники були високопоставленою родиною в юдейській Шефелі періоду "другого храму". Ім’я Саломея, ймовірно, з’явилося в давнину на одному з нині не збережених осуаріїв у гробниці", – кажуть дослідники.

 Загалом Саломея – загадкова постать

Печера Саломеї залишалася закритою для публіки з моменту її відкриття, але після завершення поточних розкопок її відкриють для відвідувачів.

 Після завершення поточних розкопок печеру Саломеї відкриють для відвідувачів

Нагадаємо, раніше в історичному центрі Києва знайшли древню печеру часів Київської Русі з наскельними малюнками.

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