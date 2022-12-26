Швейцарський митець створив світловий арт на відомих будівлях Києва. ВІДЕО

Марія Кабацій
5159
26 грудня 2022

Швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер прибув до України, щоб протягом трьох вечорів, 23, 24 і 25 грудня, підсвічувати культурні об’єкти столиці своїми інсталяціями.

Про це повідомляла пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Митець привіз до української столиці власний генератор і команду з чотирьох осіб та підготував для кожної з будівель окремі сюжети світлового арту.

Реклама:

Першою різнокольоровим світлом засяяла Андріївська церква.

Фото: МКІП / Telegram

Згодом приєдналися й інші відомі будівлі – Національний музей історії України, Дзвіниця Михайлівського Золотоверхого монастиря, Дзвіниця Софійського собору, Національний музей історії України у Другій Світовій війні, Костел святого Миколая, Міністерство культури та інформаційної політики України та Міністерство закордонних справ України.

Фото: МКІП / Telegram

Реклама:

Усі світлові шоу можна було переглянути за допомогою онлайн-трансляцій.

Фото: МКІП / Telegram

Другого дня, 24 грудня, усі заплановані світлові шоу довелося скасувати через трагедію у Херсоні – зранку суботи російські війська обстріляли центр Херсона з Градів, вбивши 10 і поранивши 68 людей.

Однією з останніх локацій київського світлового туру Геррі Хофштеттера став Центральний залізничний вокзал. Ввечері 25 грудня тут показали півгодинне світлове шоу, подивитись яке зібралося чимало людей.

Фото: Укрзалізниця

Читайте також: "Маланка не на часі": як війна та чиновники можуть знищити давню українську традицію


Реклама:


Реклама:
 1765
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2796
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20458
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій