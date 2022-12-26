Швейцарський митець створив світловий арт на відомих будівлях Києва. ВІДЕО

Швейцарський художник зі світла Геррі Хофштеттер прибув до України, щоб протягом трьох вечорів, 23, 24 і 25 грудня, підсвічувати культурні об’єкти столиці своїми інсталяціями.

Про це повідомляла пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Митець привіз до української столиці власний генератор і команду з чотирьох осіб та підготував для кожної з будівель окремі сюжети світлового арту.

Першою різнокольоровим світлом засяяла Андріївська церква.

Фото: МКІП / Telegram

Згодом приєдналися й інші відомі будівлі – Національний музей історії України, Дзвіниця Михайлівського Золотоверхого монастиря, Дзвіниця Софійського собору, Національний музей історії України у Другій Світовій війні, Костел святого Миколая, Міністерство культури та інформаційної політики України та Міністерство закордонних справ України.

Фото: МКІП / Telegram

Усі світлові шоу можна було переглянути за допомогою онлайн-трансляцій.

Фото: МКІП / Telegram

Другого дня, 24 грудня, усі заплановані світлові шоу довелося скасувати через трагедію у Херсоні – зранку суботи російські війська обстріляли центр Херсона з Градів, вбивши 10 і поранивши 68 людей.

Однією з останніх локацій київського світлового туру Геррі Хофштеттера став Центральний залізничний вокзал. Ввечері 25 грудня тут показали півгодинне світлове шоу, подивитись яке зібралося чимало людей.