Сатира про диктатора: у театрі Франка випустили виставу за антифашистською п'єсою Брехта

У Національному драматичному театрі імені Івана Франка зіграли виставу політичної антифашистської п'єси Бертольда Брехта "Кар'єра Артура Уї, яку можна було спинити". Прем'єрні покази відбулися у театрі 21 і 23 грудня.
Німецький драматург Бертольд Брехт задумав свою п'єсу у 1935 році, в Америці, у вимушеній еміграції. Коли він закінчив п'єсу у 1941, то вже нацизм вбивав мільйони людей – йшла війна у Європі.
"Кар'єра Артура Уї, яку можна було спинити" – це сатиричний антифашистський памфлет на Гітлера та його поплічників, у брехтівських героїв були реальні історичні прототипи. У співставленні гротеску і документа, проводячи паралелі між історією Артуро Уї та історією сходження Гітлера, Брехт трактував нацистського вождя як чикагського гангстера. Він яскравими пародійними засобами розвінчував нацистський міф, викривав сутність цього феномену, висміював тирана.
|Актор Віталій Ажнов зіграв у виставу "Кар'єра Артура Уї, яку можна було спинити". Фото: Юлія Вебер
На українській сцені режисер Дмитро Богомазов апелює до сьогоднішніх трагічних подій в Україні, сатирично висміюючи потворного диктатора країни-агресорки, не змінюючи імен або географічних назв у тексті. Величезна декорація корабля, який у фіналі йде у відомому напрямку, прямо вказує на паралель з реальністю.
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Події у виставі відбуваються в 1930-ті в Чикаго, а головний герой – молодий гангстер – Артур Уї у виконані Віталія Ажнова (у іншому складі – Іван Шаран), але для глядача асоціації з російським диктатором очевидні.
|Віталій Ажнов зіграв диктатора у виставі Дмитра Богомазова. Фото: Юлія Вебер
Зігнутий, з перекаляно-боязливою інтонацією Уї перетворюється у охайного, але жорстокого і лицемірного тирана, для якого людське життя і чесність не вартує нічогісінько. Бандит Уї, який маніпулюючи і цинічно використовуючи людей, вбиває всіх, хто йому заважає, захоплює владу.
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Віталій Ажнов зіграв у новій виставі Дмитра Богомазова "Кар'єра Артура Уї, яку можна було спинити".
Фото: Юлія Вебер
З насмішкою і елементами стьобу режисер зображує всіх, хто підтримує тирана, тим самим акцентуючи приреченість цієї "влади". Експресивність посилюється музичним оформленням, завдяки живому музичному виконанню.
|Віталій Ажнов зіграв у новій виставі Дмитра Богомазова "Кар'єра Артура Уї, яку можна було спинити".
Фото: Юлія Вебер
Вистава "Кар'єра Артура Уї, яку можна було спинити" – рефлексія на сьогодення, котру глядач сприймає обнадійливу "пігулку" крізь пародію. У двох складах задіяно потужний акторський склад, серед яких:Олексій Богданович, Сергій Калантай, Тетяна Міхіна, Богдан Бенюк, Олександр Ярема, Олег Стальчук, Андрій Самінін, Олександр Форманчук, Роман Ясіновський, Олександр Рудинський.Наступний показ вистави – 5 січня.