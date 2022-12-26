Ірландський співак присвятив пісню українцям під час виступу в Дубліні

Марія Кабацій
5542
26 грудня 2022

Ірландський співак і актор, фронтмен рок-гурту The Frames, Глен Гансард присвятив пісню українському народу, який через напад Росії змушений залишати свою країну та шукати нові домівки за кордоном.

Напередодні Різдва Хансард вийшов на вулиці Дубліна, щоб приєднатися до благодійної акції разом зі ще двома виконавцями Дермотом Кеннеді та Імельдою Мей, повідомляє The Independent.

Перед тим, як присвятити пісню Falling Slowly українцям, Хансард сказав: "Звісно, в свідомості ірландців є розбіжності довкола безхатьків та людей, які приїжджають до нашої країни, потребуючи притулку".

Реклама:

"Нам потрібно розкрити наші обійми", – зазначив фронтмен The Frames і виконав свою пісню разом із двома українськими співаками Анною і Алексом. Доспівавши композицію, українці виконали для присутніх різдвяну колядку.

Раніше, у жовтні, Глен Гансард випустив пісню Take Heart, якою закликав підтримати Україну. У ній розповідається про те, що Україні потрібно боротися до кінця, згадується Маріуполь і Донбас, а також звучать рядки з кримськотатарської народної пісні "Эй, гузе́ль Къыры́м" ("Мій прекрасний Крим").

Реклама:

Читайте також: Українців обурила перемога у конкурсі ілюстрацій росіянки з роботою про українських біженців


Реклама:


Реклама:
 1765
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2796
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20458
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій