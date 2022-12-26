Ірландський співак присвятив пісню українцям під час виступу в Дубліні

Ірландський співак і актор, фронтмен рок-гурту The Frames, Глен Гансард присвятив пісню українському народу, який через напад Росії змушений залишати свою країну та шукати нові домівки за кордоном.

Напередодні Різдва Хансард вийшов на вулиці Дубліна, щоб приєднатися до благодійної акції разом зі ще двома виконавцями Дермотом Кеннеді та Імельдою Мей, повідомляє The Independent.

Перед тим, як присвятити пісню Falling Slowly українцям, Хансард сказав: "Звісно, в свідомості ірландців є розбіжності довкола безхатьків та людей, які приїжджають до нашої країни, потребуючи притулку".

"Нам потрібно розкрити наші обійми", – зазначив фронтмен The Frames і виконав свою пісню разом із двома українськими співаками Анною і Алексом. Доспівавши композицію, українці виконали для присутніх різдвяну колядку.

Раніше, у жовтні, Глен Гансард випустив пісню Take Heart, якою закликав підтримати Україну. У ній розповідається про те, що Україні потрібно боротися до кінця, згадується Маріуполь і Донбас, а також звучать рядки з кримськотатарської народної пісні "Эй, гузе́ль Къыры́м" ("Мій прекрасний Крим").