Українців обурила перемога у конкурсі ілюстрацій росіянки з роботою про українських біженців

Марія Кабацій
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26 грудня 2022

Росіянка Анна Хохлова перемогла у конкурсі Global Healthcare Illustration Awards 2022, який проводить Британська асоціація ілюстраторів AOI. Її виграш та, власне, робота, що принесла Хохловій перемогу, обурила українців.

Росіянка подала на конкурс малюнок під назвою "Випадок звукового забруднення" про посттравматичну реакцію українських біженців на гучні звуки. На ньому жінка на вулиці лякається фейерверків та випускає повідок собаки з рук.

На перемогу Хохлової з роботою про українців звернула увагу журналістка та дитяча письменниця Ольга Русіна.

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"Відомий міжнародний конкурс ілюстрацій нагородив росіянку за те, що вона намалювала як українців травмувала війна.... просто нема слів", – написала вона у Twitter та закликала користувачів залишати коментарі організаторам конкурсу.

На сайті премії повідомляється, що Анна Хохлова підтримує українських біженців і має намір передати приз до одного з благодійних фондів, що підтримує їх.

"Цей проєкт був створений у відповідь на повідомлення свідків про те, що українські біженці відчувають посттравматичні реакції на гучні звуки, які нагадують їм повітряні атаки. Журі присудило цю нагороду за те, наскільки добре ця ілюстрація відповідає конкретній ситуації", – також йдеться про роботу переможниці на сайті премії.

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Малюнок Анни Хохлової

У коментарях у Twitter українці обурюються перемогою росіянки. Зокрема, до обговорення приєднуються й українські ілюстратори.

Вони вказують, що "весь цей час російські ілюстратори мали змогу творити та розвивати свою майстерність, поки ми сиділи в бомбосховищах".

"Я українська ілюстраторка і мама трьох дітей, і нам вдалося втекти від окупації в Бучі в останній день, коли це було можливо", – пише ще одна українка.

Крім того, українці переконані, що росіянка Хохлова "вкрала чужу травму".

Також українці згадують в коментарях про загибель на фронті геймдизайнера та кіберспортсмена Володимира Єжова, який працював над створенням гри S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо. "У той час як талановиті українці гинуть від куль, ви нагороджуєте росіян", – пишуть коментатори.

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