Українців обурила перемога у конкурсі ілюстрацій росіянки з роботою про українських біженців

Росіянка Анна Хохлова перемогла у конкурсі Global Healthcare Illustration Awards 2022, який проводить Британська асоціація ілюстраторів AOI. Її виграш та, власне, робота, що принесла Хохловій перемогу, обурила українців.

Росіянка подала на конкурс малюнок під назвою "Випадок звукового забруднення" про посттравматичну реакцію українських біженців на гучні звуки. На ньому жінка на вулиці лякається фейерверків та випускає повідок собаки з рук.

На перемогу Хохлової з роботою про українців звернула увагу журналістка та дитяча письменниця Ольга Русіна.

"Відомий міжнародний конкурс ілюстрацій нагородив росіянку за те, що вона намалювала як українців травмувала війна.... просто нема слів", – написала вона у Twitter та закликала користувачів залишати коментарі організаторам конкурсу.

відомий міжнародний конкурс ілюстрацій нагородив росіянку за те, що вона намалювала як українців травмувала війна.... просто нема слів, але всіх у кого є сили лупати цю скалу – запрошую в коменти, у нас там вже непогана компанія https://t.co/wAoIueaaKM — Olya Rusina🇺🇦 (@o_rusina) December 25, 2022

На сайті премії повідомляється, що Анна Хохлова підтримує українських біженців і має намір передати приз до одного з благодійних фондів, що підтримує їх.

"Цей проєкт був створений у відповідь на повідомлення свідків про те, що українські біженці відчувають посттравматичні реакції на гучні звуки, які нагадують їм повітряні атаки. Журі присудило цю нагороду за те, наскільки добре ця ілюстрація відповідає конкретній ситуації", – також йдеться про роботу переможниці на сайті премії.

Малюнок Анни Хохлової

У коментарях у Twitter українці обурюються перемогою росіянки. Зокрема, до обговорення приєднуються й українські ілюстратори.

Це дуже погано: паразитування на стражданнях людей, на яких твоя країна скидає бомби.



Думаю, як з цим боротись. Вимагати не допуску росіян до конкурсів?

Бо це неймовірне свинство. https://t.co/fVwdPRygXP — Olha Protasova (@o_protasova) December 25, 2022

от би зараз, будучи українською художницею, отримати £3000 за свій комікс про війну ех, мрії

для цього треба бути росіянкою https://t.co/YBXZvkg2vQ pic.twitter.com/rIWJogih0o — ❤️‍🩹💧Dzuban🪩⚡️ (@DzubanArt) December 25, 2022

Вони вказують, що "весь цей час російські ілюстратори мали змогу творити та розвивати свою майстерність, поки ми сиділи в бомбосховищах".

I am Ukrainian illustrator and I wasn’t able to draw for months cuz I left my equipment in Kyiv, I left the city cuz I was afraid it will be occupied by russians. All this time russian illustrators were able to create & develop their skill, while we were sitting in bomb shelters — 🇺🇦 🎄радіо водяний щур (@vodyanyshchur) December 25, 2022

"Я українська ілюстраторка і мама трьох дітей, і нам вдалося втекти від окупації в Бучі в останній день, коли це було можливо", – пише ще одна українка.

I'm a Ukrainian illustrator and mother of 3 kids and we were lucky to escape the occupation in Bucha on the last day it was possible. I still don't have enough time and energy to draw, because starting a life with 3 kids in another country while others Ukrainians are killed — vitainmyhead (@Vitainmyhead) December 25, 2022

Крім того, українці переконані, що росіянка Хохлова "вкрала чужу травму".

А про що ця робота? Звідки ця росіянка знає що таке боятися салютів? Вона просто вкрала чужу травму щоб намалювати це. Мене це особисто ображає, бо я на відміну від вашої переможниці це пережила та знаю що таке артобстріл з власного досвіду. Позор вам. — пивна принцеса (@missisrogers) December 25, 2022

Також українці згадують в коментарях про загибель на фронті геймдизайнера та кіберспортсмена Володимира Єжова, який працював над створенням гри S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо. "У той час як талановиті українці гинуть від куль, ви нагороджуєте росіян", – пишуть коментатори.