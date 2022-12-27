У Чернівцях з фасаду театру зняли погруддя Пушкіна. ФОТО

У Чернівцях із фасаду музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зняли гіпсове погруддя російського поета Олександра Пушкіна.
Про це повідомила Чернівецька обласна рада у Facebook.
Як пояснив директор театру Іван Бутняк, оскільки будівля є пам’яткою архітектури національного значення, дозвіл на демонтаж бюсту російського поета мало надати Міністерство культури та інформаційної політики.
Тож цього дозволу в театрі чекали кілька місяців.
|Фото: Чернівецька обласна рада / Facebook
|Фото: Чернівецька обласна рада / Facebook
Погруддя Пушкіна зберігатимуть як артефакт у складському приміщенні театру, поруч із бюстом Сталіна, розповів Бутняк.
|Фото: Чернівецька обласна рада / Facebook
|Фото: Чернівецька обласна рада / Facebook
Далі театр планує підключити містян та своїх відвідувачів до обговорення того, ким замінять Пушкіна на фасаді. В облраді кажуть, що серед варіантів – Юрій Федькович, Леся Українка та інші відомі українці.
|Фото: Чернівецька обласна рада / Facebook
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