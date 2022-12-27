Київська консерваторія відмовилася прибрати Чайковського зі своєї назви

Колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського зі своєї назви.

Таке рішення прийняли на зборах у понеділок, 26 грудня, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Фактично не були враховані ані рекомендації профільного комітету ВРУ, ані Експертної Ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при МКІП, ані рекомендації щодо Чайковського, розповсюджені УІНП. І це в той час, коли всі наші театри відмовились виконувати Чайковського", – написав він.

За словами міністра, розгляд цього питання відклали на невизначений час.

"Питання навіть не в тому, чиє ім‘я має носити цей заклад. Це питання до маркерів, якими маркуємо свої освітній та культурний простори. Ми розчаровані таким рішенням. Сподіваємося, що найближчим часом колектив повернеться, щоб нарешті винести фінальне рішення", – сказав Ткаченко.

При цьому він наголосив, що студенти консерваторії одноголосно виступають за перейменування закладу. "Молоді не байдуже, чиє ім‘я носить заклад, в якому вони навчаються", – додав міністр.

Цікаво, що в пості Національної музичної академії України у Facebook про проведені збори зміни назви навчального закладу навіть немає в переліку розглянутих питань.

Скріншот з Facebook

Письменник Остап Українець у своєму Twitter звернув увагу на одну з присутніх на зборах працівницю музакадемії Зою Семенівну Мєднікову. За його словами, вона є випускницею московської консерваторії та заперечує російську агресію.

"На конференції щодо перейменування конси з імені Чайковського на шо завгодно її запитали, чому вона голосує проти. Увага: тому що Україна ще в 2014 році напала на Росію, коли почала бойові дії в Луганську. Ця людина працює в консерваторії. Вчить музикантів. За наші гроші", – додав Українець.

"Наявність таких кадрів дуже добре пояснює, чому в консерваторії більшість голосів пішли проти перейменування і за меншовартість", – підкреслив він.

На цьому фото засідання, на якому не перейменували київську консерваторію, можна побачити ось цю таємничу жінку. Наскільки вдалося визначити, це випускниця московської консерваторії Зоя Семенівна Мединська.

Що вирізняє її поміж інших? /тред pic.twitter.com/UJdB360uss — Твоя Підступна Гуманітарка (@Ukrostap) December 26, 2022

Також про викладачку написала студентка консерваторії Олена Немеш.

Скандал довкола київської консерваторії триває вже довгий час. Ще у червні вчена рада Національної музичної академії проголосувала за збереження в назві імені російського композитора та звернулась до Володимира Зеленського щодо "небезпеки маніпулювання іменем Чайковського як імперським наративом".

У Міністерстві культури та інформаційної політики, а також Державному агентстві України з питань мистецтв тоді заявили, що потрібна публічна дискусія щодо перейменування Київської консерваторії.