На Український фестиваль в рамках Євробачення у Ліверпулі надійшло понад пів тисячі заявок

На Український фестиваль, який відбуватиметься в рамках пісенного конкурсу Євробачення 2023 у Ліверпулі (Велика Британія) надійшло понад пів тисячі заявок.

Про це в інтерв’ю УП.Життя розповіла креативна директорка Українського інституту, мистецтвознавиця Тетяна Філевська.

"Український інститут є партнером Українського фестивалю в Ліверпулі. Ми провели конкурс проєктів, які мають бути на Євробаченні. Нам надійшло понад півтисячі пропозицій. Я вже бачу величезний жанровий спектр – від мультимедійних проєкцій до літературних читань. Є з чого вибрати", – розказала Філевська.

Вона нагадала, що наступного року Британія прийматиме Євробачення від імені України, яка отримала перемогу на конкурсі у 2022 році. Тому велика частина подій довкола Євробачення буде присвячена українській культурі.

Фото: EBU

"Український інститут допомагає Євробаченню заглибитись в суть того, що відбувається в Україні, а не декоративно, поверхово розфарбувати все в жовто-блакитний колір. Раз Британія приймає Євробачення від імені країни у війні, мистецтво має показувати, що відбувається в Україні. Це має бути нашими словами, з нашої перспективи, щоб це було чутливо до нашої ситуації, солідарно з українцями", – зазначила Філевська.

При цьому вона підкреслила, що задача Українського інституту – "зробити так, щоб зміст цих речей був адекватним – ми розуміємо, що це не може бути розважальний контент". І додала, що команда планує зробити в Ліверпулі масштабні видовищні речі:

"Бо це місто публічного мистецтва, там звикли до того, що мистецтва в публічному просторі багато – проєкцій, інтерактивних інсталяцій".

На Євробаченні 2022 переміг український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Україна отримала 192 бали від журі та найвищий бал від глядачів – 439 (всього 631). Це була третя перемога України у міжнародному пісенному конкурсі.

У червні організатор конкурсу Європейська мовна спілка (EBU) опублікувала заяву, що з міркувань безпеки не проводитиме наступний конкурс в Україні.

У липні EBU і телеканал ВВС підтвердили, що Євробачення 2023 пройде у Великій Британії замість України. А Україна візьме участь у організації пісенного конкурсу.