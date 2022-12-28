Після запуску офісу у Франції Український інститут планує відкрити ще дві філії в Європі

Після вдалого запуску офісу у Франції влітку цього року Український інститут планує відкрити ще дві філії в європейських країнах.

Про це в інтерв’ю УП.Життя розповіла креативна директорка Українського інституту, мистецтвознавиця Тетяна Філевська.

За її словами, робота французького офісу має особливості, адже сприйняття України Францією різниться, ніж, наприклад, сприйняття Британією.

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"Нам доводиться там дуже акуратно і інтелектуально працювати. В цьому сенсі, офіс Українського інституту у Франції, який очолює Ольга Сагайдак, вдало почав свою роботу. Оля відчуває цю тональність, вона розуміє аудиторію, знає, до кого в Сорбонні звернутися, яку лекцію запропонувати", – розповіла Філевська.

Засновник об'єднання Babylon'13 Денис Воронцов представив у Парижі фільм "Сильніше ніж зброя" про Революцію гідності. Фото: Український інститут / Facebook

Вона уточнила, що "робота над налагодженням контактів і будівництвом мостів" на цьому напрямку ведеться з урахуванням цих моментів:

"У Франції ми говоримо про Сковороду, про авангард, про складну інтелектуальну модерну культуру, яка французам зрозуміла і прийнятна. Вони менше сприймають історію про повстанський рух, прагнення до свободи – для французів це трошки страшненьке. Революція може бути тільки у Франції і вже вона відбулась і краще до цього не вертатись. Але складна інтелектуальна культура їм заходить. Тому Лувр, тому Сорбонна, тому ми привозимо до Франції колег-дослідників, філософів, авторів, які можуть говорити з французами однією мовою в усіх сенсах цього слова".

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Лекція Оксани Забужко "Українська історія виходить з тіні" в Сорбонні. Фото: Український інститут / Facebook

Плани на наступний рік, додала креативна директорка Українського інституту, відкрити філію в Німеччині та "можливо, ще в третій країні". Для них інституція продовжує шукати зовнішнє фінансування.

"І це один з показників успішності нашої інституції – попри війну ми не втрачаємо темп нашого розвитку", – зазначила Філевська.

15 червня 2022 року Український інститут повідомив про призначення учасниці групи Executive MBA-36 у kmbs та співзасновниці фонду DOFA fund Ольги Сагайдак представницею у Франції.

"Франція є однією з пріоритетних країн діяльності Українського інституту відповідно до стратегії розвитку на 2020-2024 рр. та важливим європейським партнером України. Започаткування такої форми представництва дозволить втілити десятки заходів і проєктів, вже розроблених Інститутом спільно з французькими партнерами після 24 лютого 2022 року, та посилити культурну присутність України на ключових культурних подіях Франції", – йшлося в заяві УІ.

"Сьогодні як ніколи важливо мати постійно діючі місії, які представляють українську культуру у таких стратегічно важливих країнах, як Франція. Більшість французьких культурних інституцій не знайомі з українськими дієвцями, явищами чи контекстами, але мають великий інтерес до тіснішої співпраці з Україною. Потрібно будувати сталі партнерства між інституціями, просувати Український інститут як експертний і дорадчий центр, розробляти довгострокові програми культурної дипломатії", – коментувала тоді своє призначення Сагайдак.