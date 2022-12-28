Після запуску офісу у Франції Український інститут планує відкрити ще дві філії в Європі

Після вдалого запуску офісу у Франції влітку цього року Український інститут планує відкрити ще дві філії в європейських країнах.

Про це в інтерв’ю УП.Життя розповіла креативна директорка Українського інституту, мистецтвознавиця Тетяна Філевська.

За її словами, робота французького офісу має особливості, адже сприйняття України Францією різниться, ніж, наприклад, сприйняття Британією.

"Нам доводиться там дуже акуратно і інтелектуально працювати. В цьому сенсі, офіс Українського інституту у Франції, який очолює Ольга Сагайдак, вдало почав свою роботу. Оля відчуває цю тональність, вона розуміє аудиторію, знає, до кого в Сорбонні звернутися, яку лекцію запропонувати", – розповіла Філевська.

Засновник об'єднання Babylon'13 Денис Воронцов представив у Парижі фільм "Сильніше ніж зброя" про Революцію гідності. Фото: Український інститут / Facebook

Вона уточнила, що "робота над налагодженням контактів і будівництвом мостів" на цьому напрямку ведеться з урахуванням цих моментів:

"У Франції ми говоримо про Сковороду, про авангард, про складну інтелектуальну модерну культуру, яка французам зрозуміла і прийнятна. Вони менше сприймають історію про повстанський рух, прагнення до свободи – для французів це трошки страшненьке. Революція може бути тільки у Франції і вже вона відбулась і краще до цього не вертатись. Але складна інтелектуальна культура їм заходить. Тому Лувр, тому Сорбонна, тому ми привозимо до Франції колег-дослідників, філософів, авторів, які можуть говорити з французами однією мовою в усіх сенсах цього слова".

Лекція Оксани Забужко "Українська історія виходить з тіні" в Сорбонні. Фото: Український інститут / Facebook

Плани на наступний рік, додала креативна директорка Українського інституту, відкрити філію в Німеччині та "можливо, ще в третій країні". Для них інституція продовжує шукати зовнішнє фінансування.

"І це один з показників успішності нашої інституції – попри війну ми не втрачаємо темп нашого розвитку", – зазначила Філевська.

15 червня 2022 року Український інститут повідомив про призначення учасниці групи Executive MBA-36 у kmbs та співзасновниці фонду DOFA fund Ольги Сагайдак представницею у Франції.

"Франція є однією з пріоритетних країн діяльності Українського інституту відповідно до стратегії розвитку на 2020-2024 рр. та важливим європейським партнером України. Започаткування такої форми представництва дозволить втілити десятки заходів і проєктів, вже розроблених Інститутом спільно з французькими партнерами після 24 лютого 2022 року, та посилити культурну присутність України на ключових культурних подіях Франції", – йшлося в заяві УІ.

"Сьогодні як ніколи важливо мати постійно діючі місії, які представляють українську культуру у таких стратегічно важливих країнах, як Франція. Більшість французьких культурних інституцій не знайомі з українськими дієвцями, явищами чи контекстами, але мають великий інтерес до тіснішої співпраці з Україною. Потрібно будувати сталі партнерства між інституціями, просувати Український інститут як експертний і дорадчий центр, розробляти довгострокові програми культурної дипломатії", – коментувала тоді своє призначення Сагайдак.