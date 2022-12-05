Помер український диригент Володимир Кожухар

Марія Кабацій
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5 грудня 2022

Український диригент Володимир Кожухар помер на 82-му році життя.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та колегам. Світла пам’ять!" - йдеться в повідомленні МКІП.

У соцмережах Національної опери також повідомляється про смерть диригента: 

"З глибоким сумом сповіщаємо, що 3 грудня 2022 на 82 році життя відійшов у вічність видатний український диригент і педагог, професор, народний артист України Володимир Маркович Кожухар… Царство небесне і вічна світла пам’ять Маестро!"

Володимир Кожухар закінчив Київську державну консерваторію ім. П. І. Чайковського та аспірантуру при Московській консерваторії. Диригентську діяльність почав у 1964 році, згодом став головним диригентом Державного академічного симфонічного оркестру України. З оркестром під його керуванням виступали всесвітньо відомі виконавці: Давид Ойстрах, Яків Флієр, Гідон Кремер, Святослав Ріхтер, Станіслав Нейгауз, Мстислав Ростропович, Богодар Которович та інші.

У 1973-1977 роках був диригентом Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. У 1989-2011 роках – головним диригентом, а з 2011 року – диригентом Національної опери України ім. Т. Г. Шевченка. З вересня 2020 року Кожухар був диригентом Київської опери.

Фото: МКІП

Саме він поставив на сцені Національної опери України опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка, "Золотий обруч" Бориса Лятошинського, "Аїда", "Набукко", "Макбет", "Бал-маскарад" Джузеппе Верді, "Турандот" Дж. Пуччіні, "Лоенгрін" Ріхарда Вагнера, "Ромео і Джульєтта", "Фауст" Шарля Гуно, "Кармен" Жоржа Бізе, "Попелюшка" Джоаккіно Россіні, "Петрушка", "Весна священна" Ігоря Стравінського та інші.

Під керуванням Кожухаря Національна опера гастролювала у Німеччині, Франції, Бельгії, Данії, Швейцарії, Польщі, Голландії, Австрії, Іспанії, Лівані, Канаді, Японії.

У 2016 році за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва був нагороджений президентом орденом "За заслуги" I ступеня.

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