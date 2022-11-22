На війні загинув 26-річний артист Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець

У боях на Донеччині загинув артист Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Про це повідомив колектив театру у Facebook 22 листопада.

Військовому було лише 26 років. Наразі деталі загибелі Вадима Хлуп’янця невідомі.

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"Страшна звістка сколихнула колектив Національної оперети України. В боях за Україну загинув 26-річний артист балету Вадим Хлуп'янець. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині Захисника", – наголошують у театрі.

Фото зі сторінки Вадима Хлуп'янця у Facebook

Вадим Хлуп'янець народився 4 червня 1996 у Донецьку. Артист закінчив Київський хореографічний коледж, після чого став артистом балету Київського національного академічного театру оперети.

Брав активну участь у спортивному житті театру – у 2017 році Вадима визнали найкращим бомбардиром у турнірі з мініфутболу серед театральних команд Києва.

Фото зі сторінки Вадима Хлуп'янця у Facebook

За попередніми даними, Хлуп'янець трагічно загинув під Бахмутом 13 листопада 2022 року.

Нагадаємо, раніше під Бахмутом, захищаючи Україну від російської навали, загинули директор Попаснянського ліцею, який пішов на фронт разом з сином – Віктор Шулік, а також київський краєзнавець й автор блогу "Зникаючий Київ" Сергій Миронов.