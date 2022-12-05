В Криму російські окупанти знесли унікальну модерністську споруду. ВІДЕО

Марія Кабацій
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5 грудня 2022

В тимчасово окупованому Криму росіяни знесли унікальну модерністську будівлю – санаторій "Зорі України". Про це повідомила спільнота Ukrainian Modernism.

"Зорі України" – шедевр архітектури модернізму світового рівня. Майстерно вписані в гірський ландшафт південного узбережжя Криму бруталістські споруди санаторію були перлиною не тільки України, а й всього світу", – йдеться в повідомленні.

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Допис, поширений Ukrainian Modernism (@ukrainianmodernism)

Проект санаторію в поселенні Кікінеїз (нині – Оползневе), який запрацював у 1986 році, був розроблений архітекторами Валерієм Жилкіним та Євсієм Перченковим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році, будівлі санаторію "Зорі України" незаконно перейшли до рук загарбників, а зараз "унікальний комплекс споруд російські окупанти підірвали, щоб звільнити місце під забудову".

"Крим має бути звільнений, і бажано до того як Росія остаточно звільнить Крим від кримських татар й культурної спадщини", – підкреслили у спільноті.

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