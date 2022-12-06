Українка відмовилася від премії за свободу преси, яку їй присудили разом з "хорошим росіянином" Венедіктовим

Виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк відмовилася від премії імені Йоганна Філіпа Пальма за свободу преси і свободу друку, яку їй присудили разом з ексголовредом "Еха Москви" Олексієм Венедіктовим.

Про це Романюк розповіла у своєму Facebook.

"Організатори премії, Palm Foundation, написали мені ще навесні що номінують мене спільно з Венедіктовим. Бо Україна, Росія, символізм, "обидві країни постраждали". Але я не уявляю, як би я могла фізично стати на одну сцену і розділити одну нагороду з Венедіктовим. З службовим лібералом Кремля, політтехнологом, який не раз просував кремлівську пропаганду, публічно називав Путіна своїм "єдиним начальніком", вихвалявся звязками з Лавровим, Пєсковим, і іншими функціонерами, і так далі", – розповіла вона.

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За словами директорки ІМІ, Венедіктову було відомо, що номінантів було двоє і що українка відмовилася від нагороди. "Тим не менше, йому вистачило совісті піти і отримати цю премію, і розказати що він "первій рускій журналіст, которий...."))" – додала вона.

Фото: Oksana Romaniuk / Facebook

Романюк підкреслила, що сьогодні публічна поведінка росіян є для неї показником їхньої адекватності:

"Якщо російському громадянину не соромно зараз публічно розказувати про свою тяжку долю і отримувати премії, то він є тим, що ми називаємо "хорошим". Тобто банальним зверхнім імперіалістом. А якщо все ж соромно і він говорить про провину і трансформацію – тоді є шанс на якийсь діалог в майбутньому".

Також вона зазначила, що не має претензій до організаторів, бо "вони щиро дуже далекі від наших реалій". "Ми довго листувалися з ними, і продовжуємо листуватися. Їм непросто вийти за рамки усталеної картини світу і зрозуміти те, що відбувається тут. Але я знаю що мені все ж вдалося викликати в них запитання і внутрішні дискусії. Попереду в нас ще багато роботи і багато роз'яснень, щоб розвіяти російську імперську магію", – переконана Романюк.

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Скріншот зі сторінки Оксани Романюк

Як повідомляє Deutche Welle, церемонія вручення премії пройшла у місті Шорндорф 4 грудня. Пояснюючи вручення премії Венедиктову, член попечительської ради Сейран Атеш сказала: "Хоча Венедиктов підтримував зв’язок із Кремлем, його позиція як журналіста ясна: він прибічник свободи".

Разом із росіянином, замість українки Романюк, премію також вручили Асоціації муніципальних радіо- і телестанцій Конго (CORACON), журналісти якої, за словами журі, "за зарплату, якої ледь вистачає, щоб жити далі, протистоять жорсткому насильству і гіркій бідності в Конго за допомогою інформації та освіти".