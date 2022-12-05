Українці влаштували акцію на прем'єрі вистави Кирила Сєрєбреннікова. Фото

Українці та німці влаштували акцію під театром у Гамбурзі, де 3 грудня проходила прем'єра вистави російського режисера Кирила Сєрєбреннікова "Вій". Активісти вважають, що постановка виправдовує росіян у нинішній війні проти України.

Свій новий спектакль за мотивами твору Миколи Гоголя Сєрєбренніков написав у співавторстві з українським сценаристом Богданом Панкрухіним. У виставі задіяні актори московського Гоголь-центру, який закрили у червні цього року, а також український актор Олександр Яценко ("Секс, insta та ЗНО", "Кордон").

Олександр Яценко (у центрі). Фото: thaliatheater / Instagram

"Вистава стирає межі між українцями та росіянами, прирівнюючи їхнє горе у цій війні. Вона порівнює їх як Монтеккі та Капулетті у цій війні (а отже відтворює наратив про братські народи, про те, що нас просто треба помирити)", – цитує одну з організаторок акції Ольгу Зігунову Суспільне Культура.

За її словами, своєю постановкою Сєрєбренніков каже, що російський солдат нібито не має вибору, він заляканий, його відправили і змусили вбивати. Так само виправдовується й матір російського солдата: вона теж не має вибору, бо живе в бідності й споживає пропаганду.

Фото: Ольга Зігунова

"Головний посил вистави: війна це погано, погано для всіх. Українці та росіяни це просто братні народи, яких зіткнули у цій війні, яка немає сенсу і все руйнує. Закадровий посил: це все війна Путіна, росіяни не винні", – додала Зігунова.

Фото: Ольга Зігунова

Тож аби звернути увагу на неприпустимість таких меседжів, українці прийшли на прем’єру з фотографіями українських митців, яких у 2022 році вбили росіяни. Також вони тримали у руках плакати з написами: "Агрессор – не жертва", "Не спонсоруйте російську пропаганду", "Псевдоліберал. Сексист. Брехун" тощо.

Фото: Ольга Зігунова

Раніше на неприпустимості співпраці українських сценаристів та акторів в нинішніх умовах наголошував автор YouTube-каналу "Загін кіноманів" Віталій Гордієнко. Він також закликав виключити Олександра Яценка з Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого за співпрацю з Сєрєбренніковим.