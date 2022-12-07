Остання роль загиблого Павла Лі: вийшов трейлер воєнної драми "Мирний-21"

Вийшов тизер-трейлер воєнної драми Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21", де одну з ролей зіграв актор Павло Лі, який загинув від рук російських окупантів на Київщині у березні 2022 року.

Нова стрічка Сеітаблаєва ("Кіборги", "Хайтарма", "Чужа молитва") розповідає про події червня 2014 року на Луганщині, коли російські спецслужби та місцеві сепаратисти намагалися діяти за "кримським сценарієм" і схилити прикордонний загін до зради Батьківщини. Попри відсутність бойового досвіду, прикордонники вступили в бій із зрадниками та ворогом.

"Мирний-21" став останнім фільмом для актора Павла Лі, якого розстріляли росіяни 6 березня в Ірпені.

"Ми присвячуємо це кіно загиблому Паші Лі, який грає у нашому фільмі капітана Осіріса, і для якого ця роль стала останньою. Присвячуємо всім воїнам, які виборювали свободу та незалежність України останні 8 років. Всім захисникам та захисницям нашої країни, які змінили своє життя заради нашого мирного майбутнього", – розповів Сеітаблаєв.

Під час створення фільму до сценаристів Ярослава Яріша та Сергія Касторних долучився чинний полковник Державної прикордонної служби Анатолій Коцюрба. Зйомки розпочалися у вересні 2021 року й проходили у Києві та Василькові (Об'єднаний навчальний центр Повітряних Сил). Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого роботу над стрічкою призупинили, але потім поступово відновили.

Крім Лі, у фільмі знялися Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Марія Штофа, Лорена Колібабчук, Андрій Мостренко, Лариса Руснак, Зоя Власенко та інші.

Прем’єра воєнної драми "Мирний-21" на українських екранах відбудеться 22 лютого 2023 року.