Письменник Дорж Бату прокоментував звинувачення у вигадуванні власної біографії: як реагують на скандал у Мережі

У вітчизняній літературній спільноті новий скандал. Цього разу обговорюють українського письменника бурятського походження Доржа Бату, якого публічно звинуватили у тому, що він нібито вигадав факти зі своєї біографії, зокрема, роботу в NASA.

Автор книжок "Франческа", "Коко 2.0" "Моцарт 2.0", "Таємниця старого Лами" Дорж Бату (справжнє ім’я – Андрій Васильєв) і сам відреагував на обговорення в Мережі. Він назвав звинувачення на свою адресу "відвертою маячнею" та заявив, що працює на приватні компанії, які у свою чергу наймають держоргани.

"Я не є держслужбовцем. Ніколи ним не був. Працював і працюю на умовах контракту на приватні компанії, які виконують замовлення державних органів. Ці приватні компанії не розголошують інформацію про своїх штатних працівників", – написав він.

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Також письменник додав, що завжди викладає у публічний простір виключно свою особисту думку чи позицію і "ніколи не робив заяв, і ніколи не виступав від імені жодної установи, з котрою я співпрацював".

Фото: Катерина Москалюк

Початок бурхливому обговоренню історії Васильєва поклав пост співзасновника партії "Демократична сокира", блогера та суспільно-політичного діяча Віктора Трегубова. Він розповів, що через власні джерела перевірив слова письменника про роботу в NASA, і не знайшов цьому підтвердження.

"Андрій Васильєв, що називає себе Доржем Бату, ніколи не працював в НАСА і в космічній галузі загалом, а також не був дотичним до Національної гвардії США. ... Усі відповідні твердження, в тому числі на Вікіпедії, в кінцевому результаті посилаються на його власні слова. Ці слова є неправдою", – стверджує Трегубов.

Також він заявив, що Бату покинув кар'єру в журналістиці нібито через вигадане інтерв’ю з російським політиком Олексієм Навальним для "Голосу Америки".

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Українська спільнота у Facebook по різному відреагувала на звинувачення на адресу Доржа Бату і його відповідь: хтось став на бік Бату, інші підтримали звинувачення Трегубова.

У Видавництві Старого Лева, де виходили книги письменника, офіційно заявили:

"Ми у ВСЛ вважаємо неприпустимими обман та маніпуляції та віримо, що наші автори не вдаються до подібних речей. Так само неприпустимими та жахливими є бездоказові публічні звинувачення, бо вони здатні руйнувати людські життя, навіть якщо є неправдою. ВСЛ наразі не має фактів, які змусили б сумніватися у словах Доржа".

Головна редакторка видавництва Мар’яна Савка додала, що у неї "не було підстав йому не довіряти".

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Журналістка та письменниця Міріам Драгіна заявила, що їй "неприємно бачити, що він зараз за підтримки читачів видає себе за містифікатора-письменника".

У свою чергу депутатка Київради Ксенія Семенова написала, що "Дорж Бату – письменник, який зробив колосальний внесок в популяризацію космосу, науки, …, української мови, читання в принципі".

Журналістка Лєна Чиченіна відзначила позитивний вплив цього скандалу та написала, що "срачі" загалом йдуть на користь українській літературі:

"І ось нині "Франческа" на "Якабу" у топі. купуйте, поки не розгребли".

А режисер Наріман Алієв пожартував, що насправді це він вигадав Доржа Бату.

каменаут: я вигадав андрія васильєва, який вигадав джорджа бату. — Nariman Aliev (@narik_aliev) December 7, 2022

А ось за цим посиланням - наше давнє інтерв'ю з Андрієм Васильєвим. У ньому він, власне, розповідає про проботу оператором корекції траєкторій Центру управління аеронавтики та досліджень космічного простору США на військовій базі, розрахунки траекторії космічних апаратів вручну та про те, чи просто потрапити на роботу у NASA. "В NASA можна потрапити без будь-якого бекграунду. NASA багато хто ідеалізує. Насправді це звичайна державна контора, в якій працюють люди, такі, як ми з вами. Не боги і не напівбоги", - казав він тоді.