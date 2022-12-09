Американські кінокритики назвали найкращий фільм року

Марія Кабацій
23807
9 грудня 2022

Національна рада кінокритиків США назвала найкращий фільм 2022 року. Ним став цьогорічний касовий хіт – "Топ Ган: Меверік" режисера Джозефа Косинські.

Також у четвер, 8 грудня, було оголошено, що зірка фільму "Топ Ган: Меверік" Том Круз отримає нагороду Девіда О. Селзніка за досягнення у сфері кінематографа.

Крім того, кінокритики відзначили нагородою оператора цієї стрічки Клаудіо Міранду.

Найкращим режисером став Стівен Спілберг за автобіографічний сімейний портрет, показаний у фільмі "Фабельмани". Актор Габріель Лабель, який грає вигаданого прототипа молодого Спілберга, також отримав нагороду за свою роль.

Стрічка, яку визнали найкращим фільмом року, принесла нагороди і головному актору, і оператору. Кадр з фільму "Том Ган: Меверік"

Нагороду як найкращий актор здобув Колін Фаррелл за фільм "Банші з Інішеріна", а як найкраща акторка – Мішель Єо за фільм "Все завжди і водночас".

Переможцем у номінації Найкращий оригінальний сценарій став сценарист і режисер Мартін МакДона.

Читайте також: Два українських фільми потрапили до конкурсу кінофестивалю Санденс 2023

Церемонія вручення премії Національної ради кінокритиків США (National Board of Review) пройде у Нью-Йорку 8 січня 2023 року.

Найчастіше вибір Національної ради кінокритиків збігається з думкою Американської кіноакадемії, тож відзначені неї стрічки стають претендентами на найпрестижнішу кінонагороду у світі.

Найкращим фільмом на думку Національної ради кінокритиків США у 2021 році була стрічка "Лакрична піца", у 2020 – "П'ятеро однієї крові", у 2019 – "Ірландець", у 2018 – "Зелена книга".


Реклама:


 1276
КУЛЬТУРА

Ви все чули? NK із віршами Тичини, ONUKA про Голодомор, пісня-протест та інші музичні новинки

Пилип Пухарєв
 4397
САДИ

"24 лютого збиралися садити зелень". Як сімейна ферма на Київщині вирощує рослини під час війни

Олена Барсукова
 27285
Суспільство

Рятуючись від війни, я сіла в машину до двох незнайомих, або Як зберегти себе за кордоном

Ірина Виртосу

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Ви все чули? NK із віршами Тичини, ONUKA про Голодомор, пісня-протест та інші музичні новинки

Пилип Пухарєв
1,3 млн людей почали вчити українську: які мови були популярні в Duolingo цьогоріч
5 потерпілих: у столичному кіоску для приготування фастфуду вибухнув газовий балон
Журналістів Ukraїner викликають до прокуратури через збір на відбудову ферми на Харківщині
Корейці помолодшають на рік-два: Південна Корея змінить систему підрахунку віку
Не надав доказів роботи в NASA. Видавництво Старого Лева припиняє співпрацю з Доржем Бату
САДИ

"24 лютого збиралися садити зелень". Як сімейна ферма на Київщині вирощує рослини під час війни

Олена Барсукова
Суспільство

Рятуючись від війни, я сіла в машину до двох незнайомих, або Як зберегти себе за кордоном

Ірина Виртосу