Американські кінокритики назвали найкращий фільм року

Національна рада кінокритиків США назвала найкращий фільм 2022 року. Ним став цьогорічний касовий хіт – "Топ Ган: Меверік" режисера Джозефа Косинські.

Також у четвер, 8 грудня, було оголошено, що зірка фільму "Топ Ган: Меверік" Том Круз отримає нагороду Девіда О. Селзніка за досягнення у сфері кінематографа.

Крім того, кінокритики відзначили нагородою оператора цієї стрічки Клаудіо Міранду.

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Найкращим режисером став Стівен Спілберг за автобіографічний сімейний портрет, показаний у фільмі "Фабельмани". Актор Габріель Лабель, який грає вигаданого прототипа молодого Спілберга, також отримав нагороду за свою роль.

Стрічка, яку визнали найкращим фільмом року, принесла нагороди і головному актору, і оператору. Кадр з фільму "Том Ган: Меверік"

Нагороду як найкращий актор здобув Колін Фаррелл за фільм "Банші з Інішеріна", а як найкраща акторка – Мішель Єо за фільм "Все завжди і водночас".

Переможцем у номінації Найкращий оригінальний сценарій став сценарист і режисер Мартін МакДона.

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Церемонія вручення премії Національної ради кінокритиків США (National Board of Review) пройде у Нью-Йорку 8 січня 2023 року.

Найчастіше вибір Національної ради кінокритиків збігається з думкою Американської кіноакадемії, тож відзначені неї стрічки стають претендентами на найпрестижнішу кінонагороду у світі.

Найкращим фільмом на думку Національної ради кінокритиків США у 2021 році була стрічка "Лакрична піца", у 2020 – "П'ятеро однієї крові", у 2019 – "Ірландець", у 2018 – "Зелена книга".