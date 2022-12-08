Два українських фільми потрапили до конкурсу кінофестивалю Санденс 2023

Два українських документальних фільми про війну проти Росії – "Залізні метелики" та "20 днів у Маріуполі" – увійшли до конкурсної програми одного з найвідоміших фестивалів незалежного кіно Санденс 2023.

Документалки українських режисерів позмагаються за нагороди в конкурсній програмі World Cinema Documentary Competition.

Стрічка режисера Романа Любого "Залізні метелики" вивчає обставини збиття російськими військовими цивільного літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році, риторику російських пропагандистів та реакцію світової спільноти на цей злочин.

"Цей фільм присвячений пасажирам і екіпажу рейсу MH17 та всім жертвам російської агресії проти України. Це наша реакція на непокаране вбивство 298 громадян різних країн і континентів, яке було скоєне у нас вдома і ми не могли не висловитись. Це наша відповідь вбивцям і брехунам від нас як від громадян України і як громадян Світу", – каже Роман Любий.

Кадр з фільму "Залізні метелики"

Фільм "20 днів у Маріуполі" українського військового кореспондента, фотографа Мстислава Чернова розповідає про напад Росії, бомбардування пологового будинку та про порятунок автора стрічки та його колег з Asociated Press з оточеного російськими окупантами міста.

"20 днів у Маріуполі" – незвичайний, унікальний погляд на російську атаку на українське місто Маріуполь через об’єктив відеожурналіста AP Мстислава Чернова", – ідеться в анонсі фільму на сайті виробника стрічки, американської телемережі PBS.

Кадр з фільму "20 днів у Маріуполі"

Головний кінофестиваль незалежного кіно у США "Санденс" (Sundance Film Festival) наступного року проходитиме 19-29 січня.