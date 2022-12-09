Українка вперше очолила європейське журі World Press Photo 2023

Українка Катерина Радченко очолила європейське журі World Press Photo 2023 та увійшла до складу глобального журі конкурсу. Це вперше в його історії представниця України зайняла головуючу позицію серед тих, хто обиратиме переможців.

Щорічний конкурс World Press Photo є відкритим для всіх професійних фотографів, що працюють у сфері фотожурналістики та/або документальної фотографії. Цьогоріч прийом заявок відкрито до 10 січня 2023 року, а імена переможців оголосять у квітні.

Загалом до складу глобального журі World Press Photo 2023 увійшли шестеро голів регіональних журі – Африка, Азія, Європа, Північна та Центральна Америка, Південна Америка, Південно-Східна Азія та Океанія.

Очолює його фоторедактор The New York Times Брент Льюїс (США).

Катерина Радченко - у нижньому правому кутку. Фото: World Press Photo

Ми розпитали засновницю міжнародного фестивалю сучасної фотографії Odesa Photo Days Катерину Радченко про те, як вона потрапила до складу журі World Press Photo 2023 та чому українським фотографам зараз важливо подаватися на конкурс.

– Ви стали першою українкою, як очолила європейський конкурс WPP. Розкажіть трохи більше про цю історію: як сталося, що ви потрапили до журі?

– До журі мене запросив оргкомітет конкурсу. Чому обрали саме мене – це швидше питання до оргкомітету.

Зі свого боку скажу, що, напевно, моя кандидатура розглядалась у зв’язку з моєю активною діяльністю у сфері підтримки та розвитку української фотографії. Бо на сьогоднішній день я є засновницею поки що єдиного міжнародного фотофестивалю в Україні – Odesa Photo Days. І лише за цей рік нам вдалось підтримати більше сотні українських авторів (професійних та початківців) – надати замовлення, підтримати фінансово та допомогти реалізувати власні проекти закордоном.

– Якою буде ваша робота у складі журі конкурсу, який механізм та етапи вашої роботи з колегами там передбачено?

– Поки мені важко відповісти на це питання, бо робота ще не розпочалась. Наразі я отримала робочий графік зустрічей: це майже щоденна робота протягом двох місяців. Навантаження буде шаленим, відповідальність – ще більшою.

Найкраща світлина 2021 року. На фото: червоні сукні, розвішані на хрестах у пам'ять про дітей, які загинули в інтернаті для корінних народів в місті Камлупс (Британська Колумбія). Фото: Amber Bracken

– На що особисто ви як голова європейського та член міжнародного журі конкурсу звертатимете увагу в поданих роботах? У яких знімків є потенціал стати вашими фаворитами?

– Крім якісної реалізації проекту, важлива історія, яку висвітлює автор. Документальна фотографія – це голос, важливий голос про події, які має знати світ. Тому на мій вибір буде впливати сукупність факторів: якість, історія, формат розкриття теми та достовірність.

Незважаючи на те, що я запрошена головою європейського журі, важливою залишається командна робота, прислухатись до думок інших, тому це буде робота з колегами та пошуки компромісів.

– Україна цьогоріч на перших шпальтах всіх головних ЗМІ світу. Як гадаєте, роботи який українських фотографів цьогоріч можуть бути представлені на WPP?

– Не маю жодного уявлення, хто відправить заявку з українських авторів, але закликаю їх обов'язково це зробити.

Війна в Україні має бути показана не лише іноземними авторами, але й українськими, можливо менш компетентними в роботі під час війни, бо все ж таки наші автори мали швидко вчитись та адаптуватись до нових реалій. Але водночас, їхні голоси та візуальні історії – глибокі рани та персональні погляди, які неодмінно має побачити світ.