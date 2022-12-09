Не надав доказів роботи в NASA. Видавництво Старого Лева припиняє співпрацю з Доржем Бату

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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9 грудня 2022

Команда "Видавництва Старого Лева" не отримала від письменника Доржа Бату підтвердження, що той працював у NASA, після повідомлень про ймовірну фальсифікацію його біографії.

У ВСЛ заявили, що вважають неприпустимим обман та маніпуляцію, а тому припиняють співпрацювати з українським письменником бурятського походження, справжнє ім’я якого Андрій Васильєв.

У своїй біографії в анотації до книги "Франческа. Повелителька територій" та в публічних матеріалах видавництва Бату зазначив, що працював у NASA. Цю інформацію він публічно озвучував і раніше – розповідав в інтерв’ю, згадував у дописах в соцмережах.

Видавництво після звинувачень Бату у вигадуванні фактів своєї біографії попросило письменника підтвердити згадане місце роботи, а саме "оператор корекцій траєкторій Центру керування польотами Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору США". Утім, він цього зробити не зміг.

"На жаль, прямої відповіді та підтвердження цієї посади від Доржа Бату ми не отримали. Натомість він написав: "На момент виходу книжки я працював у компанії – приватного контрактора НАСА", – розповіли у ВСЛ.

 Фото: Видавництво Старого Лева

Після цього команда видавництва ухвалила рішення про припинення співпраці з Доржем Бату.

"Ми не є слідчими органами, щоб із впевненістю стверджувати, де саме Дорж працював чи працює, а де ні. Але введення нас в оману та відсутність прямих відповідей суперечить нашим цінностям та руйнує основи довіри, на яких ґрунтується наша робота. Це унеможливлює нашу подальшу співпрацю з Доржем Бату", – наголосили у видавництві.

Крім того, книжки письменника не додруковуватимуться. Книги "Франческа. Повелителька траєкторій", "Франческа. Володарка офіцерського жетона", що вже є в наявності, промаркують як такі, де "Інформація про біографію автора не є достовірною".

Дорж Бату співпрацював з видавництвом протягом п'яти років. За цей час ВСЛ видали п'ять книжок його авторства.

"Для нас неймовірно прикра і болісна ця ситуація", – зізнаються у ВСЛ.

Наостанок у видавництві вибачилися перед читачами:

"Ми аналізуємо і робимо висновки, як саме убезпечити себе та наших читачів від подібних ситуацій. Зокрема ретельніше перевірятимемо біографії авторів, спираючись не лише на їхній соціальний та репутаційний капітал і доброчесність. Ми дуже шкодуємо, що стали інструментом введення в оману вас, наших читачів, та загалом аудиторії. Просимо вибачення за це".

Нагадаємо, скандалрозгорівся довкола Доржа Бату після допису співзасновника партії "Демократична сокира", блогера та суспільно-політичного діяча Віктора Трегубова. Він заявив, що через власні джерела перевірив слова письменника про роботу в NASA, і не знайшов цьому підтвердження. 

Сам Бату заявив, що вказані звинувачення – "відверта маячня". Як відреагувала медійна спільнота, представники влади та культури на ймовірне вигадування власної біографії письменником – читайте у матеріалі:

"Письменник Дорж Бату прокоментував звинувачення у вигадуванні власної біографії: як реагують на скандал у Мережі"


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