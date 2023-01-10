Олександр Ткаченко подякував королеві Данії за відмову патронувати дитячу літературну премію з росіянкою в журі

Міністр культури Олександр Ткаченко подякував королеві Данії Марґрете ІІ, яка відмовилася від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена через призначення головою журі російської ілюстраторки. Про це він написав у своїй колонці на УП.Життя. Міністр висловив надію, що премія, яку називають "Нобелівською премією" з дитячої літератури, не завдасть шкоди своїй репутації та ухвалить коректне рішення щодо неголовування в жюрі росіян.

Про те, що сайт Королівського палацу вилучив згадку про нагороду зі списку проєктів, що патронує королева, повідомило кілька днів тому данське видання DR.

"Хочу від імені українців подякувати Королеві Данії Марґрете ІІ, яка кілька днів тому відмовилася від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена через призначення російської ілюстраторки Анастасії Архіпової головою журі відзнаки.

Саме на такі кроки ми чекаємо від усіх свідомих громадян цивілізованого світу. Бо не втомлююся повторювати: терористична країна використовує культуру, відданих представників своєї культури як гібридну і дуже потужну зброю", – пише Олександр Ткаченко.

Королева Данії Марґрете ІІ. Фото: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

Міністр додав, що відмова Всесвітнього конгресу Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY) переглянути своє рішення щодо призначення президентом журі премії імені Андерсена росіянку Анастасію Архіпову є прикрим випадком. Однак підкреслив, що саме сьогодні, 10 січня, Виконавчий комітет IBBY збереться, аби ще раз обговорити ситуацію щодо доречності російської ілюстраторки на цій посаді.

"Ми бажаємо представникам премії, яку називають "Нобелівською премією" з дитячої літератури, не зіпсувати свою репутацію. Бо велика кількість локальних представництв IBBY дружніх нам країн, зокрема Швеції, Норвегії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Бельгії, Молдови, висунули вимогу відставки новопризначеної голови журі.

А заразом можливо вдасться позбутися росіянина і на посаді віце-президента IBBY International, і вилучити російських письменників/письменниць з почесних списків творців дитячої літератури, яких обрали відповідно до грошових внесків", – наголосив Ткаченко.

Премія Ганса Крістіана Андерсена була заснована у 1956 році. Її вручають раз на два роки письменникам та ілюстраторам за видатний внесок у літературу для дітей. Її лауреатами ставали такі видатні особистості, як шведка Астрід Ліндгрен і данка Сесіль Бьодкер.

У вересні минулого року, через шість місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на конгресі IBBY головою журі обрали російську ілюстраторку, професорку мистецтвознавства Анастасію Архіпову.

Архіпова є не лише професоркою Московської художньо-промислової академії імені Строганова та президенткою профспілки ілюстраторів. Вона також член правління Московської асоціації художників (MOCX), яка активно пропагує війну, ідею "возз'єднання історичних російських земель" та російську мобілізацію.

Анастасія Архіпова. Колаж dr.dk

Вересневі вибори, на яких обрали Архіпову, спричинили розкол у IBBY. Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Естонія, Латвія та Литва намагалися домогтися відставки голови журі. В той же час данська філія організації відмовилася підписувати цього листа. Також ситуацію продовжують обговорювати в міжнародній книжковій спільноті, вимагаючи реакції організаторів премії імені Андерсена.

Також IBBY цьогоріч не лише не виключила зі свого складу російську секцію, а й висунула на здобуття премії у 2024 році російського письменника Андрєя Усачьова, який відкрито підтримує війну та після 2014 року відвідував окуповані території Луганщини та Донеччини.