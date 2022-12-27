Британська асоціація ілюстраторів вибачилася перед українцями за поширення малюнка росіянки

Після скандалу з перемогою у конкурсі Global Healthcare Illustration Awards 2022 малюнка росіянки Анни Хохлової Британська асоціація ілюстраторів AOI вибачилась перед українцями.

У своєму Twitter асоціація ілюстраторів опублікувала заяву, в якій стверджує що не вона є організатором цього конкурсу, а "третя сторона", а AOI лише опублікували пресреліз на своєму сайті.

"AOI не є власником Global Healthcare Illustration Awards та не була залучена в процес обрання переможця", – йдеться в заяві.

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В організації додали, що "жодним чином не підтримують вторгнення Росії в Україну" та вибачаються "за нечутливість та образу, заподіяну українським ілюстраторам, яких ми дуже хочемо підтримати".

Скріншот із Twitter

Також вони зазначили, що видалили роботу росіянки Хохлової із своїх соцмереж і пожертвують плату за хостинг, який надають Global Healthcare Illustration Awards, на благодійність в організацію Ukraine Humanitarian Appeal.

Росіянка Анна Хохлова подала на конкурс малюнок під назвою "Випадок звукового забруднення" про посттравматичну реакцію українських біженців на гучні звуки.

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Робота Анни Хохлової, перемога якої обурила українців

На перемогу Хохлової з роботою про українців звернула увагу журналістка та дитяча письменниця Ольга Русіна. Після цього в Мережі з’явилися коментарі українських художників, які писали, що через вторгнення не мали змоги і сил творити, що росіянка здобула перемогу, "крадучи" чужу травму, і про те, що перемогу дають представниці РФ у той час як держава-агресор продовжує вбивати на фронті талановитих українців.