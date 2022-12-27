Британська асоціація ілюстраторів вибачилася перед українцями за поширення малюнка росіянки

Марія Кабацій
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27 грудня 2022

Після скандалу з перемогою у конкурсі Global Healthcare Illustration Awards 2022 малюнка росіянки Анни Хохлової Британська асоціація ілюстраторів AOI вибачилась перед українцями.

У своєму Twitter асоціація ілюстраторів опублікувала заяву, в якій стверджує що не вона є організатором цього конкурсу, а "третя сторона", а AOI лише опублікували пресреліз на своєму сайті.

"AOI не є власником Global Healthcare Illustration Awards та не була залучена в процес обрання переможця", – йдеться в заяві.

В організації додали, що "жодним чином не підтримують вторгнення Росії в Україну" та вибачаються "за нечутливість та образу, заподіяну українським ілюстраторам, яких ми дуже хочемо підтримати".

Скріншот із Twitter

Також вони зазначили, що видалили роботу росіянки Хохлової із своїх соцмереж і пожертвують плату за хостинг, який надають Global Healthcare Illustration Awards, на благодійність в організацію Ukraine Humanitarian Appeal.

Росіянка Анна Хохлова подала на конкурс малюнок під назвою "Випадок звукового забруднення" про посттравматичну реакцію українських біженців на гучні звуки.

Робота Анни Хохлової, перемога якої обурила українців

На перемогу Хохлової з роботою про українців звернула увагу журналістка та дитяча письменниця Ольга Русіна. Після цього в Мережі з’явилися коментарі українських художників, які писали, що через вторгнення не мали змоги і сил творити, що росіянка здобула перемогу, "крадучи" чужу травму, і про те, що перемогу дають представниці РФ у той час як держава-агресор продовжує вбивати на фронті талановитих українців.

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