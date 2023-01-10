Подяка Королеві Данії

Всі ми з дитинства пам‘ятаємо казку Андерсена "Снігова королева", а в ній диявольське дзеркало, в якому все добре і прекрасне спотворювалося та викривлялося, та, як його уламки впливали на людей, коли потрапляли в їхні серця й душі.

Останніми роками складається враження, що уламки зачарованого злом дзеркала через різні канали пропаганди держави-агресорки ментально отруїли більшість росіян.

Хочу від імені українців подякувати Королеві Данії Марґрете ІІ, яка кілька днів тому відмовилася від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена через призначення російської ілюстраторки Анастасії Архіпової головою журі відзнаки.

Саме на такі кроки ми чекаємо від усіх свідомих громадян цивілізованого світу. Бо не втомлююся повторювати: терористична країна використовує культуру, відданих представників своєї культури як гібридну і дуже потужну зброю.

Дуже прикро, що Всесвітній конгрес Міжнародної ради з дитячої книги (IBBY) ще не переглянув своє рішення щодо призначення президентом журі премії імені Андерсена 2024 року російську ілюстраторку Анастасію Архіпову.

Хоча напередодні призначення рада IBBY опублікувала заяву, в якій засудила війну росії проти України, і нагадала про передумови створення організації: "IBBY було засновано після Другої світової війни, коли руйнування в Європі та більшій частині світу дуже вплинули на тисячі дітей та сімей…"

Анастасія Архіпова є художником, членом різних професійних спілок та організацій, які всіляко підтримують війну росії проти України. Достатньо акцентувати, що московський відділ союзу художників росії, до правління якого входить Архіпова, восени 2022 року організував пропагандистський конкурс плакатів "Агітфронт" з метою популяризації "спеціальної військової операції", а значить геноцидальної війни проти українців, серед свого населення.

Отже, сьогодні, 10 січня, Виконавчий комітет IBBY збереться, аби ще раз обговорити ситуацію з російською ілюстраторкою на посаді голови журі премії Андерсена.

Ми бажаємо представникам премії, яку називають "Нобелівською премією" з дитячої літератури, не зіпсувати свою репутацію. Бо велика кількість локальних представництв IBBY дружніх нам країн, зокрема Швеції, Норвегії, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії, Бельгії, Молдови, висунули вимогу відставки новопризначеної голови журі.

А заразом можливо вдасться позбутися росіянина і на посаді віце-президента IBBY International, і вилучити російських письменників/письменниць з почесних списків творців дитячої літератури, яких обрали відповідно до грошових внесків.

За офіційною статистикою від початку повномасштабної агресії в Україні вбили 453 дитини, 877 поранили, з окупованих територій було депортовано понад 13 876 дітей.

Вбивці, які напали на нашу землю, – вихованці саме російської культури.

І російська культура, і її представники заслужили повне ігнорування.

Численні братські могили закатованих мирних українців, зруйновані вщент міста і селища… – що ще потрібно світові для суворового бойкоту "культури" країни людей з крижаними серцями?

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України, спеціально для УП. Життя

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В оформленні тексту використано ілюстрацію художника Владислава Єрка до книжки Г.Х.Андерсена "Снігова Королева", видавництво А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА