Український актор Дмитро Лінартович отримав важке поранення у Соледарі

Актор кіно, театру та дубляжу Дмитро Лінартович, який наразі є військовослужбовцем Збройних сил України, отримав поранення у боях за Соледар.

Про це повідомили на сторінці фільму "Обмін" у Facebook, у якому Лінартович зіграв одну з головних ролей.

"Дмитро Лінартович-виконавець ролі "Моцарта". Друзі! Наш Дмитро отримав важке поранення у боях за Соледар. Розвідник 46 ОДШБ. Потрібна допомога", – йдеться у повідомленні.

За інформацією його батька, актора та режисера Костянтина Лінартовича, Дмитро отримав важку контузію та осколкове поранення. Наразі він перебуває на лікуванні.

Пізніше на сторінці Лінартовича з'явилося відео з його евакуації під час поранення. "Вітаю, друзі. Я український актор Дмитро Лінартович. В Соледарі. 300-й. Пам'ятайте, що ми на богом даній землі, нас ніколи не зламати. Ми перемагаємо. Слава Україні!" – каже важкопоранений актор на камеру.

"Дмитрові зараз важко, але він козак! Молімося, щоб Бог допоміг йому одужати і щоб наша країна звільнилася від московського фашизму! Слава Героям! Дмитро завжди каже: МИ ПЕРЕМОЖЕМО! І так буде, бо з нами Бог!" – також згодом написав батько актора Костянтин Лінартович.

Зірка фільмів "Той Хто Пройшов Крізь Вогонь", "Толока", "Гетьман" та "Обмін" Дмитро Лінартович пішов добровольцем на фронт від самого початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

Актор служить розвідником у 46-му окремому десантно-штурмовому батальйоні.

Близько місяця тому він опублікував у соціальних мережах фото з однієї з найгарячіших точок України – Бахмуту. "Бахмут. Вуличні бої. Міномети. І пам’ятайте – Ми перемагаємо", – підписав він тоді знімок.