Хіт виконавця The Weeknd став найбільш популярною піснею у Spotify

Пісня Blinding Lights канадського поп-співака The Weeknd стала рекордсменом за кількістю прослуховувань у сервісі Spotify.

Як повідомляє @chartdata у своєму Twitter, станом на 1 січня 2023 року сингл The Weeknd 2019 року зібрала 3,332 мільярди стрімів на сервісі.

Таким чином Blinding Lights вдалося випередити попереднього рекордсмена – пісню Shape Of You британського поп-виконавця Еда Ширана, яка утримувала лідерство з 2017 року.

Наразі хіт Ширана посідає другу позицію в рейтингу, маючи на 100 мільйонів прослуховувань менше, ніж у пісні The Weeknd.

.@theweeknd's "Blinding Lights" is now the #1 most streamed song in Spotify history, surpassing @edsheeran's "Shape of You" (3.332 billion). — chart data (@chartdata) December 31, 2022

На третьому місці за кількістю прослуховувань на Spotify – пісня Dance Monkey австралійської співачки Tones and I (2,725 стрімів).

The Weeknd, справжнє ім’я якого Абель Тесфає, також поділився з шанувальниками радісною новиною.

"Щасливого нового року пісні Blinding Lights. Пісня з найбільшою кількістю прослуховувань на Spotify цього вечора", – написав музикант.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

Премʼєра пісні Blinding Lights відбулась 29 листопада 2019 року, вона входить до четвертого альбому The Weeknd під назвою After Hours. У січні 2020 року на неї вийшов відекліп, наразі він має 662,4 мільйона переглядів. У кінці 2021 року пісню Blinding Lights визнали найбільшим синглом рейтингу Billboard Hot 100.