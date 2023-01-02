Хіт виконавця The Weeknd став найбільш популярною піснею у Spotify

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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2 січня 2023

Пісня Blinding Lights канадського поп-співака The Weeknd стала рекордсменом за кількістю  прослуховувань у сервісі Spotify.

Як повідомляє @chartdata у своєму Twitter, станом на 1 січня 2023 року сингл The Weeknd 2019 року зібрала 3,332 мільярди стрімів на сервісі.

Таким чином Blinding Lights вдалося випередити попереднього рекордсмена – пісню Shape Of You британського поп-виконавця Еда Ширана, яка утримувала лідерство з 2017 року.

Наразі хіт Ширана посідає другу позицію в рейтингу, маючи на 100 мільйонів прослуховувань менше, ніж у пісні The Weeknd.

На третьому місці за кількістю прослуховувань на Spotify – пісня Dance Monkey австралійської співачки Tones and I (2,725 стрімів).

The Weeknd, справжнє ім’я якого Абель Тесфає, також поділився з шанувальниками радісною новиною.

"Щасливого нового року пісні Blinding Lights. Пісня з найбільшою кількістю прослуховувань на Spotify цього вечора", – написав музикант.

Премʼєра пісні Blinding Lights відбулась 29 листопада 2019 року, вона входить до четвертого альбому The Weeknd під назвою After Hours. У січні 2020 року на неї вийшов відекліп, наразі він має 662,4 мільйона переглядів. У кінці 2021 року пісню Blinding Lights визнали найбільшим синглом рейтингу Billboard Hot 100.

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