Docudays UA оголосив дати цьогорічного фестивалю

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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20 січня 2023

Ювілейний 20-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбудеться 2-8 червня 2023 року.

Як зазначили організатори фестивалю, 18 років поспіль він відбувався в останній тиждень березня, в минулому році через повномасштабне вторгнення пройшов у листопаді в форматі спеціального випуску, а цьогоріч його вирішили перенести на початок літа.

"Останній рік був украй важким випробуванням. Робити фестиваль довелося в умовах, коли ми втрачали дорогих нашому серцю людей, високопрофесійних і відданих справі колег/-жанок, з якими пройшли вогонь і воду, особливих друзів та подруг фестивалю, які захищали Україну і яких більше немає з нами. Як би складно не було, ми рухаємося далі", – каже програмна директорка Docudays UA Вікторія Лещенко.

Незабаром організатори фестивалю оголосять open-call для українських режисерів.

Фото: Стас Карташов

Фестивальна програма міститиме традиційні для Docudays заходи: кінопокази, RIGHTS NOW! та DOCU/СИНТЕЗ, події індустрії та "Архіву війни".

"У 2023-му говоритимемо про майбутнє й спільну візію, про міста та відбудову, про нашу перемогу", – додає Лещенко.

Docudays UA 2023 пройде у кінотеатрі "Жовтень".

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