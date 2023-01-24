Оголошено номінантів на премію Оскар 2023: Україна в списку

У вівторок, 24 січня, стали відомі номінанти на цьогорічну премію Американської кіноакадемії – Оскар 2023.
Претендентів на найпрестижнішу кінонагороду оголосили у прямому ефірі актор Різ Ахмед та акторка Елісон Вільямс.
Цьогоріч лідером за кількістю номінацій став фільм "Все завжди і водночас" – він представлений в 11 категоріях. Стрічки "На західному фронті без змін" та "Банші Інішерина" здобули по 9 номінацій.
До номінації Найкращий документальний повнометражний фільм пройшла стрічка "Будинок зі скалок" данського кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта, знята в копродукції України, Данії та Швеції. Вона розповідає про соціальних працівників, які на фоні війни в Україні працюють в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту.
Також за нагороду побореться ще один фільм, який знімали в Україні. Це індійська історична драма "RRR" режисера С. С. Раджамулі. Він номінований за оригінальну пісню "Naatu Naatu", яка супроводжує сцену індійського весілля, яку знімали в київському Маріїнському палаці у серпні 2021 року.
Список номінантів на Оскар 2022:
Найкращий фільм
"На західному фронті без змін"
"Аватар: Шлях води"
"Банші Інішерина"
|Кадр з фільму "Банші Інішерина"
"Елвіс"
"Все завжди і водночас"
"Фабельмани"
"Тар"
"Топ Ган: Меверік"
"Трикутник смутку"
"Жінки говорять"
Найкращий режисер
Мартін Макдона – "Банші Інішерина"
Деніел Кван, Деніел Шайнерт – "Все завжди і водночас"
Стивен Спілберг – "Фабельмани"
Тодд Філд – "Тар"
Рубен Остлунд – "Трикутник смутку"
Найкраща жіноча роль
Кейт Бланшетт ("Тар")
Ана де Армас ("Блондинка")
|Кадр із фільму "Блондинка"
Андреа Райзборо ("Заради Леслі")
Мішель Вільямс ("Фабельмани")
Мішель Єо ("Все завжди і водночас")
Найкраща чоловіча роль
Остін Батлер ("Елвіс")
Колін Фаррел ("Банші Інішерина")
Брендан Фрейзер ("Кит")
Пол Мескаль ("Після сонця")
Білл Найї ("Жити")
Найкращий іноземний фільм
"На західному фронті без змін" (Німеччина)
|Кадр з фільму "На західному фронті без змін"
"Аргентина, 1985" (Аргентина)
"Близько" (Бельгія)
"ЕО" (Польша)
"Тиха дівчина" (Ірландія)
Найкраща актриса другого плану
Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")
Хонг Чау ("Кит")
Керрі Кондон ("Банші Інішерина")
Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")
Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")
Найкращий актор другого плану
Брендан Глісон ("Банші Інішерина")
Браян Тайрі Генрі ("Міст")
Джадд Хірш ("Фабельмани")
Баррі Кеоган ("Банші Інішерина")
Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас")
|Кадр з фільму "Все завжди і водночас"
Найкращі візуальні ефекти
"На західному фронті без змін"
"Аватар: Шлях води"
"Бетмен"
"Чорна пантера: Ваканда назавжди"
"Топ Ган: Меверік"
Найкраща операторська робота
"На західному фронті без змін"
"Бардо"
"Елвіс"
"Імперія світла"
"Тар"
Найкраща оригінальна музика
"На західному фронті без змін"
"Вавилон"
"Банші Інішерина"
"Все завжди і водночас"
"Фабельмани"
Найкраща оригінальна пісня
Applause – Даян Воррен (з фільму "Хто така жінка")
Hold My Hand – Леді Гага (з фільму "Топ Ган: Меверік")
Lift Me Up – Ріанна (з фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди")
Naatu Naatu – M.M. Keeravaani (з фільму "RRR")
This Is a Life – Ryan Lott, David Byrne and Mitski (з фільму "Все завжди і водночас")
Найкращий адаптований сценарій
"На західному фронті без змін"
"Ножі наголо: Скляна цибуля"
"Живи"
"Топ Ган: Меверік"
"Жінки говорять"
Найкращий оригінальний сценарій
"Банші Інішерина"
"Все завжди і водночас"
"Фабельмани"
"Тар"
"Трикутник смутку"
Найкращий монтаж
"Банші Інішерина"
"Елвіс"
"Все завжди і водночас"
"Тар"
"Топ Ган: Меверік"
Найкращі костюми
"Вавилон"
|Кадр з фільму "Вавилон"
"Чорна пантера: Ваканда назавжди"
"Елвіс"
"Все завжди і водночас"
"Місіс Гарріс їде в Париж"
Найкращий макіяж та зачіски
"На західному фронті без змін"
"Бетмен"
"Чорна пантера: Ваканда назавжди"
"Елвіс"
"Кит"
Найкращий звук
"На західному фронті без змін"
"Аватар: Шлях води"
"Бетмен"
"Елвіс"
"Топ Ган: Меверік"
Найкращий анімований фільм
"Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
|Кадр з фільму "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"
"Марсель, мушля в черевиках"
"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"
"Морський монстр"
"Я – панда"
Найкращий документальний короткометражний фільм
The Elephant Whisperers
Haulout
How Do You Measure a Year?
The Martha Mitchell Effect
Stranger at the Gate
Найкращий документальний повнометражний фільм
All That Breathes
"Вся краса і кровопролиття"
Fire of Love
"Будинок зі скалок"
"Навальний"
95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії відбудеться 12 березня. Ведучим церемонії Оскар 2023 стане популярний американський ведучий та комік Джиммі Кіммел. Раніше він вже був ведучим церемонії двічі – у 2017 та 2018 році.
Раніше організатори премії оголосили короткі списки номінантів у 10 категоріях. Згідно з цими списками, претендент на Оскар від України – драма "Клондайк" – вибув з боротьби.
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