Оголошено номінантів на премію Оскар 2023: Україна в списку

У вівторок, 24 січня, стали відомі номінанти на цьогорічну премію Американської кіноакадемії – Оскар 2023.

Претендентів на найпрестижнішу кінонагороду оголосили у прямому ефірі актор Різ Ахмед та акторка Елісон Вільямс.

Цьогоріч лідером за кількістю номінацій став фільм "Все завжди і водночас" – він представлений в 11 категоріях. Стрічки "На західному фронті без змін" та "Банші Інішерина" здобули по 9 номінацій.

До номінації Найкращий документальний повнометражний фільм пройшла стрічка "Будинок зі скалок" данського кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта, знята в копродукції України, Данії та Швеції. Вона розповідає про соціальних працівників, які на фоні війни в Україні працюють в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту.

Також за нагороду побореться ще один фільм, який знімали в Україні. Це індійська історична драма "RRR" режисера С. С. Раджамулі. Він номінований за оригінальну пісню "Naatu Naatu", яка супроводжує сцену індійського весілля, яку знімали в київському Маріїнському палаці у серпні 2021 року.

Список номінантів на Оскар 2022:

Найкращий фільм

"На західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Банші Інішерина"

Кадр з фільму "Банші Інішерина"

"Елвіс"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

"Тар"

"Топ Ган: Меверік"

"Трикутник смутку"

"Жінки говорять"

Найкращий режисер

Мартін Макдона – "Банші Інішерина"

Деніел Кван, Деніел Шайнерт – "Все завжди і водночас"

Стивен Спілберг – "Фабельмани"

Тодд Філд – "Тар"

Рубен Остлунд – "Трикутник смутку"

Найкраща жіноча роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Ана де Армас ("Блондинка")

Кадр із фільму "Блондинка"

Андреа Райзборо ("Заради Леслі")

Мішель Вільямс ("Фабельмани")

Мішель Єо ("Все завжди і водночас")

Найкраща чоловіча роль

Остін Батлер ("Елвіс")

Колін Фаррел ("Банші Інішерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Пол Мескаль ("Після сонця")

Білл Найї ("Жити")

Найкращий іноземний фільм

"На західному фронті без змін" (Німеччина)

Кадр з фільму "На західному фронті без змін"

"Аргентина, 1985" (Аргентина)

"Близько" (Бельгія)

"ЕО" (Польша)

"Тиха дівчина" (Ірландія)

Найкраща актриса другого плану

Анджела Бассетт ("Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Хонг Чау ("Кит")

Керрі Кондон ("Банші Інішерина")

Джеймі Лі Кертіс ("Все завжди і водночас")

Стефані Хсу ("Все завжди і водночас")

Найкращий актор другого плану

Брендан Глісон ("Банші Інішерина")

Браян Тайрі Генрі ("Міст")

Джадд Хірш ("Фабельмани")

Баррі Кеоган ("Банші Інішерина")

Ке Хуй Кван ("Все завжди і водночас")

Кадр з фільму "Все завжди і водночас"

Найкращі візуальні ефекти

"На західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Топ Ган: Меверік"

Найкраща операторська робота

"На західному фронті без змін"

"Бардо"

"Елвіс"

"Імперія світла"

"Тар"

Найкраща оригінальна музика

"На західному фронті без змін"

"Вавилон"

"Банші Інішерина"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

Найкраща оригінальна пісня

Applause – Даян Воррен (з фільму "Хто така жінка")

Hold My Hand – Леді Гага (з фільму "Топ Ган: Меверік")

Lift Me Up – Ріанна (з фільму "Чорна пантера: Ваканда назавжди")

Naatu Naatu – M.M. Keeravaani (з фільму "RRR")

This Is a Life – Ryan Lott, David Byrne and Mitski (з фільму "Все завжди і водночас")

Найкращий адаптований сценарій

"На західному фронті без змін"

"Ножі наголо: Скляна цибуля"

"Живи"

"Топ Ган: Меверік"

"Жінки говорять"

Найкращий оригінальний сценарій

"Банші Інішерина"

"Все завжди і водночас"

"Фабельмани"

"Тар"

"Трикутник смутку"

Найкращий монтаж

"Банші Інішерина"

"Елвіс"

"Все завжди і водночас"

"Тар"

"Топ Ган: Меверік"

Найкращі костюми

"Вавилон"

Кадр з фільму "Вавилон"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Все завжди і водночас"

"Місіс Гарріс їде в Париж"

Найкращий макіяж та зачіски

"На західному фронті без змін"

"Бетмен"

"Чорна пантера: Ваканда назавжди"

"Елвіс"

"Кит"

Найкращий звук

"На західному фронті без змін"

"Аватар: Шлях води"

"Бетмен"

"Елвіс"

"Топ Ган: Меверік"

Найкращий анімований фільм

"Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

Кадр з фільму "Піноккіо Гільєрмо дель Торо"

"Марсель, мушля в черевиках"

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"

"Морський монстр"

"Я – панда"

Найкращий документальний короткометражний фільм

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Martha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

Найкращий документальний повнометражний фільм

All That Breathes

"Вся краса і кровопролиття"

Fire of Love

"Будинок зі скалок"

"Навальний"

95-а церемонія вручення премії Американської кіноакадемії відбудеться 12 березня. Ведучим церемонії Оскар 2023 стане популярний американський ведучий та комік Джиммі Кіммел. Раніше він вже був ведучим церемонії двічі – у 2017 та 2018 році.

Раніше організатори премії оголосили короткі списки номінантів у 10 категоріях. Згідно з цими списками, претендент на Оскар від України – драма "Клондайк" – вибув з боротьби.