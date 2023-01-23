На Берлінале покажуть фільм Шона Пенна про війну в Україні

На Берлінському кінофестивалі пройде спеціальний показ фільму американського актора та режисера Шона Пена про російсько-українську війну Superpower ("Суперсила").

Як пише Variety, про це стало відомо під час оголошення організаторами Берлінале 2023 програми кіноогляду.

Стрічку, яка "показує боротьбу між Володимиром Зеленським, актором та коміком, який став президентом України, та російським президентом Володимиром Путіним, який розготрає повномасшабне вторгнення в Україну", Пенн зняв разом із продюсером та режисером Аароном Кауфманом.

"Пенн був у Києві, знімаючи фільм із Зеленським, коли почалася війна в Україні, – заявив артдиректор Берлінале Карло Шатріан на прес-конференції. – Реальність змусила фільм перетворитися на щось менш комфортне та більш значуще".

"Ми дуже вдячні Шону Пенну та всій команді за те, що вони обрали Берлінале для показу цього фільму", – додав він.

Кадр із фільму Superpower

Крім того, Шатріан зазначив:

"Берлінський кінофестиваль відбудеться рівно через рік після того, як спалахнула війна, і, можливо, показ цього фільму в Берліні має більш актуальне значення ніж в будь-якому іншому місці, тому що ми поруч з Україною, тому що в Берліні живуть українці, а також через політичну цінність цього фільму. ... Для мене "Суперсила" – я знаю, що він приверне багато уваги – це чудові двері, які дозволять вам увійти до дуже складного, детального опису того, що сталося і все ще відбувається в Україні прямо зараз".

Виконавча директорка фестивалю Марієтта Ріссенбек також повідомила, що кольорами цьогорічного Берлінале будуть синій і жовтий – кольори українського прапора.

73-й Берлінський кінофестиваль пройде з 16 до 26 лютого 2023 року. На фестивалі покажуть такі українські фільми як "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової, "Ми не згаснемо" Аліcи Коваленко, короткометражку "Це побачення" Надії Парфан, а також стрічку "Залізні метелики" Романа Любого про розслідування катастрофи МН17, а також документалку "Прокидаючись у тиші" Міли Жлуктенко і Даніеля Асаді Фаезі.