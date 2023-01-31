Сім у прокаті, 137 у виробництві. У Держкіно розповіли, як йде робота над українськими фільмами

У 2023 році в український прокат мають вийти сім вітчизняних фільмів, створених за підтримки Держкіно.

Про це повідомили в Державному агентстві з підтримки кіно Укрінформу.

Зокрема, в нинішньому році на великі екрани планують випустити сім українських стрічок: комедію "Сусідка", анімацію "Мавка. Лісова пісня", драму "Памфір", документальну стрічку "Будинок зі скалок", фільм про 90-ті "Ля Палісіада", комедію "Люксембург Люксембург" та воєнну екшн-драму "Мирний-21".

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Крім того, в агентстві повідомили, що наразі на стадії виробництва перебувають 137 підтримуваних державою кінопроєктів.

"З них: 31 неігровий повнометражний фільм, два неігрові короткометражні фільми, 68 ігрових повнометражних фільмів, 15 ігрових короткометражних фільмів, п'ять ігрових телесеріалів, два анімаційні серіали", – уточнили в Держкіно.

Кадр з фільму "Люксембург Люксембург" Антоніо Лукіча

Також, за інформацією агентства, в Україні нині розробляються три повнометражні та дев'ять короткометражних анімаційних фільмів.

Останні кілька років відбір кінопроєктів, які фінансує держава, незмінно супроводжується скандалами. Після того, як стають відомими переможці чергового конкурсу Держкіно, продюсери та режисери скаржаться на непрозорий та заангажований відбір.

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Приміром, у 2020 році, в результаті скандального 14-го конкурсу, багато з проєктів з найвищими оцінками чомусь вибули зі списку переможців. Наприклад, продовження патріотичної воєнної комедії "Наші котики 2" здобуло найвищу оцінку і провалилося на пітчингу, а чергова частина "Скаженого весілля", яке потрапило лише в другий десяток рейтингу, отримало до 20 млн держфінансування.

Також кіновиробники скаржилися на зміну Радою з державної підтримки кінематографії (спеціальний орган, що був створений у 2019-му для ефективного розпорядження коштами) правил прямо в розпал конкурсу, через що багато режисерів раптово не змогли взяти участь у відборі.

В кінці 2022 року Національна спілка кінематографістів України оприлюднила відкритий лист із закликом звільнити голову Держкіно Марину Кудерчук. Серед іншого, в листі НСКУ наголошувалося на недовірі кінематографістів до системи державного фінансування виробництва фільмів.