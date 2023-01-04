Учасник Нацвідбору на Євробачення Мойсей Бондаренко зіграв у звільненому Ізюмі. ВІДЕО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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4 січня 2023

Учасник Національного відбору на Євробачення, скрипаль Мойсей Бондаренко зіграв у деокупованому Ізюмі.

Відео того, як Бондаренко грає на скрипці в Ізюмі, опублікувало Міністерство культури та інформаційної політики.

"Культурний десант" продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями.

Мойсей Бондаренко в Ізюмі", – йдеться в підписі під відео.

Військовий скрипаль Мойсей Бондаренко став більш відомий українцям, коли вирішив взяти участь у Національному відборі на Євробачення 2023. Там він вперше дебютував під сценічним ім'ям Moisei та представив авторську пісню I'm not alone.

На скрипці він навчився грати з 13 років. До війни у складі гурту Paranoizes, який заснував разом із другом-гітаристом, виконував кавери на відомі пісні.

Бондаренко пішов добровольцем до Збройних сил України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Музикант знімав на фронті відео з грою на скрипці та викладав у соцмережах. А згодом здивував своєю майстерною грою Дмитра Шурова, який приїхав із виступом в один із українських шпиталів, де лікувалися захисники.

Мойсей Бондаренко. Фото: libkos

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