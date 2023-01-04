На Apple TV знайшли російський пропагандистський фільм "Ополченочка"

На сервісі Apple TV доступний знайшли пропагандистський фільм "Ополченочка", знятий російськими пропагандистами.

На це звернула увагу українська стендаперка Ірина Гіль.

"Apple та AppleTV вирішили розмістити на своїй платформі пропагандистське російське телешоу про "повстанців Донбасу", яке прославляє військові злочини російської армії, визнаної в ЄС терористичною організацією. Наступні відео будуть ІДІЛу? Будь ласка, поясніть", – написала Гіль.

Він доступний для користувачів з деяких країн – Росії, Білорусі, Туркменістану, Таджикистану, Молдови, Вірменії та Азербайджану.

В Україні він недоступний, але якщо шукати за допомогою VPN, то приблизно за 100 гривень його можна побачити на Apple TV та iTunes.

. @Apple and @AppleTV decided to put on their platform a propagandist russian tv show about “rebels of donbass” glorifying the war crimes of russian army that is recognised as a terrorist organisation in the EU. ISIS videos next? please explain

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Це Шакалячий експрес pic.twitter.com/WPaAR1MbcF — Гіль🔪 (@i_gil_) January 3, 2023

До того ж на сайті Apple TV повідомляється, що фільм нібито знімали в Україні. Хоча насправді зйомки відбувалися на тимчасово окупованій території – зокрема, у Луганську, Кадіївці та Алчевську.

Old data where? Literally my screenshots from yesterday on Apple TV Ru and Az websites pic.twitter.com/KxyikbtyAw — Центр всесвіту в екзилі (@varenykvekzyli) January 3, 2023

Фільм "Ополченочка" позиціонується російською пропагандою як розповідь про російсько-українську війну. Пропагандисти називають його першою стрічкою, знятою "компанією "Лугафільм". Він розповідає про трьох мешканок Донбасу, які йдуть воювати на бік терористів і стають екіпажем російського танку Т-64БВ. Пізніше жінка, що стала прообразом однієї з героїнь фільму, перейшла на бік України та вивезла з тимчасово окупованої території "докази злочинів росіян і їхніх намірів подальшого вторгнення на українську територію" і заявила, що готова свідчити у Гаазі. Після цього автори пропагандистського фільму заявили, що зрадниця не може бути прототипом героїні, тож це збірний образ. Однак кадри з цією жінкою навіть збереглися в неофіційному ролику фільму.