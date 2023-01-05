Українські танцюристи вразили виступом журі шоу America's Got Talent. ВІДЕО

Український танцювальний гурт із Дніпра Light Balance Kids виступив на відборі до американського шоу America's Got Talent. Своїм номером підлітки вразили журі та потрапили до півфіналу конкурсу.

"Дехто з наших батьків, як наприклад, мій батько, зараз знаходиться на війні й бореться за свободу і незалежність нашої країни", – розповіла перед виступом одна з учасниць колективу.

На питання одного з членів журі про те, чи бачила вона початок повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, дівчина додала:

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"Звісно. Я прокинулася о 4 ранку. Мої батьки схопили мене і ми побігли в метро, тому що усюди були ракети і бомби".

Номер завершується переможними салютами. Скріншот відео

Також танцюристи розповіли, що участь у America's Got Talent це "можливість згадати, як це – мати мирне життя". Вони додали, що вже брали участь у шоу в 2017 році та посіли 3 місце за підсумками сезону.

"Ми хочемо показати, що світло завжди перемагає. А також продемонструвати наш переможний дух", – додали учасники колективу.

Номер українських танцюристів зроблений у вигляді відеогри у жанрі платформера: вони стрибають та танцюють на різних рівнях, формуючи світловий малюнок. У фіналі виступу на сцені з'являється малюнок фортеці з двома українськими прапорами та українським гербом посередині. Також номер закінчується зображенням переможних салютів.

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"Це був ваш найкращий виступ за всі часи. І я не можу передати, наскільки блискучим він був", – прокоментував виступ англійський телевізійний ведучий, продюсер Саймон Ковелл.

Член журі, ексмодель Хайді Клум додала, що протанцювала на своєму місці увесь номер.

"Це дуже важливий меседж. Ви приїхали з, можливо, найтемнішого місця у світі, і перетнули земну кулю, щоб принести нам світло. І якщо я можу зробити що завгодно від імені Америки й шоу America's Got Talent, щоб принести вам більше світла, ніж ви принесли нам, я хотів би зробити це для вас", – зазначив канадсько-американський ведучий і комік Хауї Мандель і натиснув на спеціальну кнопку Golden Buzzer, що автоматично відправляє учасника кастингу у півфінал проєкту.

Глядачі та журі аплодували українцям стоячи. Скріншот відео

Також він піднявся до колектива на сцену, у той час як решта членів журі й глядачі в залі аплодували українцям стоячи.

Додамо, що відео номера українців також стало популярним у YouTube – трохи більше ніж за добу воно набрало понад півмільйона переглядів.