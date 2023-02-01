Вийшов новий трейлер анімаційного довгобуду "Мавка. Лісова пісня"

Студія Animagrad презентувала основний трейлер анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня". Мультик, роботу над яким почали у вересні 2015 року, має нарешті вийти в прокат 2 березня цього року.

Попередній трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня", який за ці роки пройшов низку пітчингів і конкурси Держкіно та кошторис якого станом на 2021 рік оцінювали в 187 млн гривень, автори випустили у грудні 2021 року. Він стверджував, що всеукраїнський прокат анімації почнеться 29 грудня 2022 року.

У грудні минулого року "Мавка" за мотивами п'єси "Лісова пісня" Лесі Українки так і не вийшла. А в січні цього року автори повідомили, що покази на великих екранах нарешті розпочнуться 2 березня 2023 року.

У новому трейлері автори мультфільму хочуть зацікавити глядача "новим зимовим образом Мавки", "фантазійними локаціями, натхненними українськими краєвидами", знайомими та незнайомими героями.

Також у ньому вперше можна почути саундтрек "Мова Вітру", який виконали Христина Соловій та Артем Пивоваров.

Команда впевнена, що наразі, через сім років після початку роботи над фільмом, сюжет анімації став актуальнішим. "Коли ми починали роботу над "Мавкою", прагнули адаптувати геніальну "Лісову пісню" Лесі Українки для сімейної анімації, зробити щасливим фінал, порушити релевантні сьогоденню теми, як, наприклад, екологічні питання. Та ми навіть не уявляли, наскільки сильно сюжет перегукуватиметься з подіями, які спіткали кожного українця у 2022 і тривають нині", – заявила креативна продюсерка проєкту Анна Єлісєєва.

Анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" вийде в український кінопрокат 2 березня. Після релізу в Україні розпочнеться широкий прокат мультфільму за кордоном.

Кадр з фільму "Мавка. Лісова пісня"

Режисерами повнометражного 3D-мультфільму "Мавка. Лісова пісня" є Олександра Рубан і Олег Маламуж.

Головних героїв мультфільму озвучують Наталка Денисенко (Мавка), Артем Пивоваров (Лукаш), Олег Михайлюта (Дядько Лев), Олена Кравець (Килина), Юлія Саніна (Водяниця), Сергій Притула (Фрол, слуга Килини), Олег Скрипка (Той, що в скелі сидить) та інші. Оповідь звучатиме голосом легендарної української співачки Ніни Матвієнко.