Російські ракети навчанню не завадять: київські студенти-художники перенесли пару в метро. ВІДЕО

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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10 лютого 2023

Під час сьогоднішнього масованого ракетного удару та понад тригодинної повітряної тривоги студенти мистецького коледжу Київського національного університету технологій та дизайну провели урок прямо в столичній підземці.

Світлинами з навчання в укритті поділилася викладачка коледжу, художниця Ольга Морозова.

"На тому ж місці в той же час))) Повітряна тривога. Летять ракети. Працюємо.." – написала викладачка у Facebook.

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На фото студенти коледжу малюють, сидячи прямо на підлозі станції Лук'янівська київського метрополітену.

Студенти мистецького коледжу вчаться у метро. Фото: Ольга Морозова

Як розповіла УП.Життя Ольга Морозова, ці студенти навчаються на факультеті живопису. "Живопис мав бути, але ми зібрали пастелі і зразу пішли до бомбосховища", – додала викладачка.

За її словами, цього дня студенти у коледжі мали працювати над начерком та вивчати роботу "різними м'якими матеріалами, тобто пастеллю сухою і олійною". Однак ще до початку пари почалася повітряна тривога, тож вони зразу спустилися до укриття і вже там почали навчання.

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"Як проходив урок? Я сказала, що робити, вони почали працювати, потім давала їм поради. Вони почувають себе досить комфортно, тому що ще на початку семестру, – а семестр у нас почався влітку – в серпні почали робити начерки в бомбосховищі. Спочатку вони були розгублені, а зараз уже все знають, все з собою беруть. Я сказала, щоб у них були скетчбуки завжди, і щоб можна було в такій ситуації працювати", – розповідає Морозова.   

Студенти мистецького коледжу вчаться у метро. Фото: Ольга Морозова

Але додає, що не всі студенти однаково спокійно ставляться до пар в укритті:

"Деякі студенти пройшли окупацію. Тобто в різних обставинах були. Є з Бучі одна студентка, з Ірпеня, вони досить тривожні, звісно".

Студенти мистецького коледжу вчаться у метро. Фото: Ольга Морозова

Викладачка каже, що в роботі в підземці є і деякі плюси. "[Тут] нема натурників, люди не позують, але цікавіше саме збирати матеріал. Можна робити начерки: різні характери, різні типажі людей", – пояснює Морозова.

Студенти мистецького коледжу вчаться у метро. Фото: Ольга Морозова

Під час сьогоднішньої ракетної атаки Росії на Україну над Києвом збили 10 ракет, повідомив мер Віталій Кличко з посиланням на інформацію сил ППО. Повітряна тривога тривала три з половиною години. Уламки ракети пошкодили у столиці будинок та два автомобілі.

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