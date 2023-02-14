Київський фотограф переміг у конкурсі Art Photography Awards 2023

Український фотограф Віктор Бакін став переможцем конкурсу Art Photography Awards 2023. Його щороку проводить авторитетний фотожурнал та спільнота фотографів LensCulture.

Серія знімків Бакіна під назвою Epitome зайняла 1 місце. Свої роботи фотограф знімав у Києві в 2021-2022 роках.

Разом з київським фотографом журі LensCulture Art Photography Awards 2023 відзначили 40 фотографів із 20 країн з п'яти континентів.

Новиною про свою перемогу Бакін поділився в своєму Instagram. Він також подякував цьогорічному складу журі, а також усім, хто зробив його перемогу можливою.

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Як розповів Бакін, він прагнув створити візуальні нариси на теми спогадів дитинства, дорослішання, дослідження мужності через поетичну природу фотографії.

"Але минулого року проєкт почав оголювати нові грані для мене... Адже велика кількість знайомих і друзів, яких я знімав до цього, з початком повномасштабної війни були змушені покинути свою домівку або взагалі виїхати з країни. Деякі поповнили ряди ЗСУ. Війна торкнулася усіх без винятку", – розповів фотограф виданню Bird in Flight.

"Минулого року проєкт почав оголювати нові грані для мене". Фото: Vic Bakin

Після звільнення Київщини від російських окупантів Бакін почав знімати свою першу документальну серію "Зламані дерева" у деокупованих містах і селах. "Цей документальний підхід був новим для мене", – розповів він.

Втративши роботу, фотограф працював у ванній кімнаті під час повітряних тривог над обома серіями і плівковими архівами.

Після деокупації Київщини Бакін почав знімати серію "Зламані дерева". Фото: Vic Bakin

"Я використовував закріплювач знову і знову, доки він не виснажувався. Він відмовлявся повністю фіксувати зображення та наступного дня вкривав фотопапір брунатними плямами. Цей виснажений фіксаж став для мене візуальною алегорією нашого часу – заплямованою кров’ю українською землею", – пояснив Бакін історію виникнення червоних плям на роботах, які подав на конкурс.

Закріплювач вкривав фотопапір брунатними плямами. Фото: Vic Bakin

У майбутньому фотограф хоче продовжити роботу над серією і потім оформити їх у вигляді книги.