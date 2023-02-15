"Корисні дурні фашизму". Українців обурив круглий стіл про російське мистецтво в музеї Орсе

Паризький музей Орсе цього тижня оголосив про проведення круглого столу, присвяченого російському мистецтву 19 століття. Це викликало обурення в українських користувачів соцмереж.

Музей анонсував круглий стіл під назвою "Думаючи про російське мистецтво 19 століття" (Penser l’art russe du XIXe siècle) у своєму Twitter 12 лютого.

Там повідомлялося, що захід пройде цього четверга, 16 лютого.

Його приурочили до виходу однойменної книги російської історикині мистецтва Ольги Мєдвєдкової та Філіпа Малгуйреса з музею Лувр. На круглому столі планують "по-іншому" розглянути 30 картин російських художників та "здійснити подорож у серце Росії ХІХ століття".

#TableRonde

Penser l’art russe du XIXe siècle · 30 tableaux vus autrement.

📅 Jeudi 16 février - 19h

Infos et résa 👉https://t.co/1tO71NENuo



À l’occasion de la parution d'un ouvrage collectif éponyme, faites un voyage au cœur de la #Russie du XIXe siècle en 30 tableaux. pic.twitter.com/njakrZw4oa — Musée d'Orsay (@MuseeOrsay) February 12, 2023

Перший коментар з обуренням з'явився під цим дописом через картину, якою було проілюстроване оголошення – "Бояриня Морозова" художника Василя Сурикова, який походив з козацького роду. "Музей Метрополітен змінив інформацію про походження "великих російських художників" Айвазовського і Куїнджі. Тепер вони українці. Василь Суриков походить із донських козаків. Ви вважаєте його росіянином?" – звернулася до Орсе коментаторка.

Наступного дня у соцмережах музею Орсе з'явилося оголошення, що круглий стіл про російське мистецтво переносять на п'ятницю, 17 лютого. Обурені українці продовжують залишати коментарі щодо доцільності проведення заходу в той час, як в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією.

"По-іншому – це з точки зору агресивної російської імперії?" – написала креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

"Ви обрали гарний час поговорити про російське мистецтво, прямо коли росіяни знищують українську культуру. І не кажіть, що культура поза політикою!" – додала співзасновниця Culturno Тая Друзенко. І запропонувала організаторам натомість провести обговорення того, як російська культура експропріювала українських митців.

"В окупованому росіянами Маріуполі знищений фасад розбомбленого театру покрили обличчями Пушкіна, Гоголя, Толстого. Не хочете обговорювати цей російський витвір мистецтва?", "Давайте поговоримо, наскільки гарне мистецтво у маніяка, у той час як він вбиває свою жертву", "Ви обговорювали німецьке мистецтво, коли нацисти захопили Париж?", "Російська культура збанкрутувала, тому що виростила вбивць, але у російських терористів ще є гроші, щоб підклеїти фасад і нести свою трупну культуру", "Не будьте корисними дурнями фашизму і змініть програму, будь ласка", - пишуть інші коментатори.