"Корисні дурні фашизму". Українців обурив круглий стіл про російське мистецтво в музеї Орсе

Паризький музей Орсе цього тижня оголосив про проведення круглого столу, присвяченого російському мистецтву 19 століття. Це викликало обурення в українських користувачів соцмереж.

Музей анонсував круглий стіл під назвою "Думаючи про російське мистецтво 19 століття" (Penser l’art russe du XIXe siècle) у своєму Twitter 12 лютого.

Там повідомлялося, що захід пройде цього четверга, 16 лютого.

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Його приурочили до виходу однойменної книги російської історикині мистецтва Ольги Мєдвєдкової та Філіпа Малгуйреса з музею Лувр. На круглому столі планують "по-іншому" розглянути 30 картин російських художників та "здійснити подорож у серце Росії ХІХ століття".

#TableRonde

Penser l’art russe du XIXe siècle · 30 tableaux vus autrement.

📅 Jeudi 16 février - 19h

Infos et résa 👉https://t.co/1tO71NENuo



À l’occasion de la parution d'un ouvrage collectif éponyme, faites un voyage au cœur de la #Russie du XIXe siècle en 30 tableaux. pic.twitter.com/njakrZw4oa — Musée d'Orsay (@MuseeOrsay) February 12, 2023

Перший коментар з обуренням з'явився під цим дописом через картину, якою було проілюстроване оголошення – "Бояриня Морозова" художника Василя Сурикова, який походив з козацького роду. "Музей Метрополітен змінив інформацію про походження "великих російських художників" Айвазовського і Куїнджі. Тепер вони українці. Василь Суриков походить із донських козаків. Ви вважаєте його росіянином?" – звернулася до Орсе коментаторка.

Наступного дня у соцмережах музею Орсе з'явилося оголошення, що круглий стіл про російське мистецтво переносять на п'ятницю, 17 лютого. Обурені українці продовжують залишати коментарі щодо доцільності проведення заходу в той час, як в Україні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією.

"По-іншому – це з точки зору агресивної російської імперії?" – написала креативна директорка Українського інституту Тетяна Філевська.

"Ви обрали гарний час поговорити про російське мистецтво, прямо коли росіяни знищують українську культуру. І не кажіть, що культура поза політикою!" – додала співзасновниця Culturno Тая Друзенко. І запропонувала організаторам натомість провести обговорення того, як російська культура експропріювала українських митців.

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"В окупованому росіянами Маріуполі знищений фасад розбомбленого театру покрили обличчями Пушкіна, Гоголя, Толстого. Не хочете обговорювати цей російський витвір мистецтва?", "Давайте поговоримо, наскільки гарне мистецтво у маніяка, у той час як він вбиває свою жертву", "Ви обговорювали німецьке мистецтво, коли нацисти захопили Париж?", "Російська культура збанкрутувала, тому що виростила вбивць, але у російських терористів ще є гроші, щоб підклеїти фасад і нести свою трупну культуру", "Не будьте корисними дурнями фашизму і змініть програму, будь ласка", - пишуть інші коментатори.