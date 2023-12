Нью-Йоркський музей нарешті визнав художника Архипа Куїнджі українцем

Музей мистецтва Метрополітен (Нью-Йорк) змінив у своїх описах національність уродженця Маріуполя, художника Архипа Куїнджі з росіянина на українця. А також додав, що саме росіяни зруйнували його музей у рідному місті.

"Архип Куїнджі – український художник, який народився в Маріуполі, НАРЕШТІ визнаний УКРАЇНСЬКИМ в музеї Метрополітан в Нью-Йорку. Там також прибрали ганебну згадку про те, що "artist celebrating both in russia and Ukraine", – написала у своєму Facebook історикиня мистецтва та журналістка Оксана Семенік.

Також, за її словами, Метрополітен додав, що саме російські військові зруйнували музей Куїнджі в Маріуполі.

"І нарешті додали хто саме зруйнував музей в Маріуполі – росіяни. Нагадаю, що ця робота в постійній експозиції і про це читають тисячі, а той десятки тисяч людей", – додала Семенік.

"Куїнджі народився на березі моря в Маріуполі, коли українське місто входило до складу Російської імперії. ...У березні 2022 року російський авіаудар знищив художній музей Куїнджі в Маріуполі, Україна", – йдеться в описі роботи українського художника на сайті Мет.

Скріншот з сайту музею Метрополітен

Росіяни не лише обстрілювали музеї Маріуполя, але й грабували їх. У квітні 2022 року окупанти вивезли оригінальні твори мистецтва, які зберігалися у місцевих краєзнавчому та художньому музеях. Зокрема, вони вкрали оригінали трьох картин Архипа Куїнджі "Червоний закат", "Осінь" та "Ельбрус", картини Івана Айвазовського "Біля берегів Кавказу", Григорія Калмикова "Архип Куїнджі" та Миколи Дубовського "Море" та "Ніч на Балтійському морі". Також з музею з музею вивезли бюст Архипа Куїнджі роботи скульптора Володимира Беклемішева.

Так Мет підписував Куїнджі раніше. Фото: Oksana Semenik / Facebook

Раніше стало відомо, що музей Метрополітен змінив назву картини французького імпресіоніста Едгара Дега "Російські танцівниці" на "Танцівниці в українському вбранні".

У березні минулого року Національна галерея у Лондоні перейменувала картину Дега "Російські танцівниці" на "Українські танцівниці".

Музей Гетті, в якому також зберігається картина Дега з танцівницями в українських національних костюмах, досі не змінив назву картини, однак навесні 2022 року у відповідь на численні звернення додав пояснення до картини. У ньому він підкреслив, що зображені саме українські танцюристи. Їх Дега, імовірно, міг бачити під час виступів народних колективів у Парижі.

