Сценарій першої серії "Спіймати Кайдаша" з підписом Наталки Ворожбит виставили на аукціон

Сценарій першої серії популярного серіалу "Спіймати Кайдаша" з підписом сценаристки та шоуранерки Наталки Ворожбит ("Кіборги", "Погані дороги") виставили на аукціон.

Про це повідомив у соцмережах режисер Наріман Алієв, який раніше продав сценарій свого фільму "Додому" на аукціоні за 90 тис. гривень, а також допоміг продати сценарій фільму "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.

Кожен охочий взяти участь в розіграші має купити квиток вартістю 500 грн. Результати будуть оголошені 23 лютого.

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Всі отримані кошти будуть перераховані на потреби Збройних сил України. На даний момент зібрано вже 26 тис. гривень.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nariman Aliev (@narik_aliev)

"Від авторки сценарію і шоуранерки серіалу Наталії Ворожбит. Топовому прихильнику (-ниці) нашого серіалу з вдячністю і найкращими побажаннями. Тільки перемога наблизить нас до нових серій", - йдеться у підписі, зробленому Ворожбит на власному сценарії.

Також вона додала, що буде розіграно "чесну версію сценарію" – з невикинутими сценами та з авторськими помилками.

"Спіймати Кайдаша" – телесеріал з 12 епізодів, прем'єра якого відбулася 2 березня 2020 року. Сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту, створеного за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", виступила Наталка Ворожбит. Вона перенесла події у 2000-2014-ті роки та збудувала сюжетні лінії на фоні подій, які відбуваються в Україні. За словами Ворожбит, назва серіалу походить від фразеологізма "спіймати Кайдаша", що означає зажуритися чи задуматися над життям.