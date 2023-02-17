Сценарій першої серії "Спіймати Кайдаша" з підписом Наталки Ворожбит виставили на аукціон

Сценарій першої серії популярного серіалу "Спіймати Кайдаша" з підписом сценаристки та шоуранерки Наталки Ворожбит ("Кіборги", "Погані дороги") виставили на аукціон.

Про це повідомив у соцмережах режисер Наріман Алієв, який раніше продав сценарій свого фільму "Додому" на аукціоні за 90 тис. гривень, а також допоміг продати сценарій фільму "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча.

Кожен охочий взяти участь в розіграші має купити квиток вартістю 500 грн. Результати будуть оголошені 23 лютого.

Всі отримані кошти будуть перераховані на потреби Збройних сил України. На даний момент зібрано вже 26 тис. гривень.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Nariman Aliev (@narik_aliev)

"Від авторки сценарію і шоуранерки серіалу Наталії Ворожбит. Топовому прихильнику (-ниці) нашого серіалу з вдячністю і найкращими побажаннями. Тільки перемога наблизить нас до нових серій", - йдеться у підписі, зробленому Ворожбит на власному сценарії.

Також вона додала, що буде розіграно "чесну версію сценарію" – з невикинутими сценами та з авторськими помилками.

"Спіймати Кайдаша" – телесеріал з 12 епізодів, прем'єра якого відбулася 2 березня 2020 року. Сценаристкою та виконавчою продюсеркою проєкту, створеного за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", виступила Наталка Ворожбит. Вона перенесла події у 2000-2014-ті роки та збудувала сюжетні лінії на фоні подій, які відбуваються в Україні. За словами Ворожбит, назва серіалу походить від фразеологізма "спіймати Кайдаша", що означає зажуритися чи задуматися над життям.