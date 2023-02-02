Політтехнолог Черновецького видав книгу "Битва за Ірпінь" за рахунок Мінкульту

Міністерство культури та інформаційної політики презентувало книжку "Битва за Ірпінь" Петра Щербини, колишнього політтехнолога скандального київського мера Леоніда Черновецького. Книжку для друку обирали через конкурс видань для зміцнення національної єдності. Ці подробиці зауважила в своїй колонці для УП журналістка та викладачка Ірина Федорів.

"Читаю повідомлення ЗМІ про те, що політтхенолог Петро Щербина презентував книжку "Битва за Ірпінь". І під час презентації він намагався на себе вдягнути маску патріота і літератора. І головне, що низка ЗМІ ретранслюють цю маячню. А ще гірше стає, коли розумієш, хто був на цій "події". Це Олесь Доній, журналістка Яніна Соколова та заступник міністра культури Тарас Шевченко", – пише Федорів.

Вона зазначає, що книгу Щербини видали як одного з переможців конкурсу книг для зміцнення національної єдності, проведеного МКІП. На друк 16 назв книжок з бюджету виділили 6,4 млн грн. На 1000 примірників "Битви за Ірпінь" витратили 495 тис. гривень.

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Присутній на презентації заступник міністра культури Шевченко назвав книгу "безцінним проєктом".

На 1000 примірників "Битви за Ірпінь" витратили 495 тис. гривень. Фото: МКІП

"У виданні йдеться про події, які відбувалися наприкінці лютого – у березні минулого року в місті Ірпінь, що на Київщині. Окрім того, у збірці опубліковано відгуки про ірпінські події відомих у світі людей, список підрозділів, які виконували бойові завдання в районі міста Ірпінь, а також згадано героїв, які віддали своє життя за Ірпінь, розміщено їхні фотографії", – йдеться в описі книги на сайті МКІП.

Зокрема, автор зібрав враження від понівеченого окупантами Ірпеня міністра закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі, міністра оборони Нової Зеландії Пені Хенаре, президентки Греції Катерини Сакелларопулу, японського піаніста Темпей Накамура, головнокомандувача Збройних сил Литви Вальдемараса Рупшіса, французького кінорежисера-документаліста Філіпа Азуле. Усі вони відвідали місто у жовтні-листопаді 2022 року, тобто приблизно через пів року після звільнення Ірпеня.

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У книжці зібрано фото з Ірпеня, відгуки іноземних гостей, списки загиблих героїв. Фото: МКІП

Федорів пише, що серед відібраних рукописів про Ірпінь було два. Інший – авторства журналістки і воєнної кореспондентки Євгенії Подобної.

"Книжку Подобної мають надрукувати українською і англійською мовами. І обійшлося платникам податків 2 тисячі примірників (1 тис. англ. мовою і 1 тис. укр. мовою) дешевше, ніж книжка, на якій тепер піаритиметься Щербина разом з недоброчесними забудовниками Ірпеня", – додає вона.

Петро Щербина був медіаконсультантом Аделаджі, а після Революції Гідності вів у парламент ексрегіоналів. Фото: МКІП

Журналістка нагадала, що автор книги "Битва за Ірпінь" починав свою кар'єру медіаконсультантом скандального Сандея Аделаджі та ексмера столиці Леоніда Черновецького, а після Революції Гідності вів у парламент ексрегіоналів. Сьогодні він є політтехнологом ексмера Ірпеня Володимира Карплюка та другою людиною в його партії "Нові обличчя".

"Ті, хто жили і живуть в регіоні, прекрасно знають хто ж такий цей автор книжки, про якого зараз пишуть ЗМІ. Петро Щербина – друга людина у партії "Нові обличчя". Це місцевий проєкт дерибанника зелених зон і фігуранта антикорупціних справ ексмера Ірпеня Володимира Карплюка", – пише Федорів.

"І Щербину після цього допустили до видання його книжки за наші бюджетні гроші?" – ставить журналістка риторичне питання.