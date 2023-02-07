Без "Останнього з нас": 7 кращих серіалів початку року

Ярослав Підгора-Гвяздовський журналіст, кінокритик, редактор
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7 лютого 2023

Телевізійні і кабельні канали, VOD-платформи і стрімінги трохи загальмували на початку року, максимально витиснувши газ наприкінці року минулого. Тому не просто було зібрати сильну збірку навіть із 7 пунктів – у нас доволі високі вимоги. Але ми таки це зробили, при цьому навіть не вдаючись до залучення бестселера глядацьких переглядів – "Останнього з нас" (вельми переоціненого на нашу думку), і без того на кожному розі або звеличеного, або скинутого з п’єдесталу.

Цього разу аж два корейські серіали потрапили до наших рекомендацій, що, зрештою, не є багато, якщо зважити на місце дорам в п’ятірці найбільш затребуваного серіального продукту в світі. Менше з тим, американці ведуть першість, і в нашому топ-7 також. Французький "Бальтазар" єдиний, хто представляє європейський континент. Що ніяк не нівелює продукт Європи – просто ми рекомендуємо саме ті фльми, що представлені нижче, таким чином оберігаючи ваш час. Насолоджуйтесь!

Автор колажів – Андрій Калістратенко.

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1923

Показ: Paramount+, США

 

З минулого року жваво перетік в новий черговий жанровий шедевр сценариста Тейлора Шерідана ("Мер Кінгстауна"), як ідейне продовження іншого шедевру  "1883". А також, як пріквел епохального "Йеллоустоуну", що відразу вийшов за межі чистого вестерну, і постав як соціальний і культурний протест супроти "культури забуття" чи, точніше, забуття культури.

Перші серії в січні вже ввели глядача в буремні події захисту справедливості на землі сімейства Даттонів з новим серйозним актором у кріслі сімейства – Гаррісоном Фордом і чи не більш серйозною акторкою в ролі дружини, Гелен Міррен. І про дружину – жінку загалом – мова чи не серйозніша.

Знову, як і в усіх серіалах Шерідана (і фільмах також, наприклад, "Сікаріо"), жінка не грає на других позиціях. І дружина Даттона, і дівчина його племінника, і корінна американка – всі вони сміливі, сильні і при цьому жіночні, і не просто вимагають свої права – вони виборюють своє життя. Протягом лютого вийдуть ще 4 серії.

Приманка (Decoy)

Показ: Coupang Play, Південна Корея

 

"Більшість вбивств в Кореї стаються з помсти",  каже один поліцейський іншому. В цьому випадку серійні вбивства, як наріжні дії цієї кримінальної драми, мають нетривіальну причину – як наслідок розвалу фінансової піраміди, на кшталт совкового МММ.

Перші 2 серії 6-серійного мінісерілу виконані в кращих традиціях дорам: з розумним героєм-поліцейським не без проблем в минулому; тиранічним антигероєм – керівником піраміди і кмітливою журналісткою. За режисуру відповідає Кім Хон-Сунь, особливо пам’ятний після "Голосу" 2017-го і "Гостя" 2018-го (писали про нього), тож якість тут на високому драматургійному і формальному рівнях, з вправними додатками екшну і трилеру.

Задоволення дивитися кіно, позбавлене натяжок. Та й ще на тему, доволі рідкісну на екрані, і, треба визнати, таку бажану для масового глядача, корейця чи українця, вразливого від багатих негідників та байдужої влади. Тема помсти у нас так само вельми цікава. 2 нові серії вийшли 4-го лютого, ще 2 вийдуть 11-го.

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Покерфейс (Pocker Face)

Показ: Peacock, США

 

Дотепне і легке поєднання картярських приколів та детективу в дусі місіс Марпл. Тільки замість в’їдливої бабушти – в’їдлива молоденька Наташа Ліоні ("Матрьошка"). 10-серійний серіал побудований як своєрідний альманах, де в кожному кавалку є своя історія вбивства: прибиральниці готелю, кухара, барабанщика чи решти.

Поєднане все лише нестримно балакучою занозою в дупі персонажем Ліоні, яка, крім цього, є пересувним детектором брехні, зчитуючи її через обличчя і голос. Нестримна на язик героїня, втікаючи від переслідування за свою ще одну нестримність – почуття справедливості, – часом перебирає на себе сміливість говорити за всю Америку. Вона відверто приписує росіянам торгівлю дітьми і дитяче порно. І загалом Ліоні – така собі Немезида, бо кожний вбивця в кожній серії відразу відомий глядачеві, і ми спостерігаємо тільки за виведенням злодіїв на чисту воду.

Обвинувачені (Accuced)

Показ: Fox Network, США

 

Форматний рімейк однойменного британського серіалу 2010 року каналу BBC. Рімейк такий же сміливий і важкий, як і британський, хоч історії в американському вже свої.

Що робити батькам, якщо вони бачать у свого сина наміри кривдити інших дітей? Як сприймати глухоту новонародженої доньки, якщо вона була виношена глухонімою сурогатною матір’ю? Чи вважати сина божевільним, якщо він звинувачує доглядачку хворої на рак матері в її смерті? Альманах "Обвинувачувані" похмурий і сумний, але він ставить питання з неухильністю часу – краще відповісти на них зараз, інакше може бути пізно.

Попри наявність драми в основі, розвиток кожної серії має характер трилеру, і спітніти – це мінімум, до чого він може призвести. Не часто трапляється аж настільки відчутна напруга і віра в її джерело. Але запрошені режисери, такі як Майкл Куеста ("Батьківщина"), Марлі Матлін ("КОДА. У ритмі серця") чи Джонатан Мостоу ("Ю-571") цілком відповідають своїм попереднім звитягам. Наразі вийшло 3 серії. З 14-го лютого почнуть виходити решта 12-ть.   

Бальтазар - 5 (Balthazar)

Показ: La Une / TF1, Франція

 

Розпечений драмами мозок потребує чогось пікантно-веселого, такого, як "Бальтазар" – неодмінно втішний приз вже на початку року. І його не можна назвати весело-порожнім, бо весь смак цього комедійного, поліційно-кримінального, містичного і драматичного витвору в поєднанні елементів. Тут і головний герой патологоанатом-гуморист, у якого сарказм на першому місці; він же не-до-кінця-нормальний, бо говорить з трупами; і гульвіса, а-ля Джеймс Бонд – красунчик, здатний звабити будь-яку жінку; і пияк, спроможний пити всю ніч і прийти на роботу жвавим.

Вертикально-горизонтальний, "Бальтазар" тягне за собою потяг стосунків героя з ув’язненою маніячкою-вбивцею і його новонародженою від неї донькою, а заразом додає нові вагони історій, куди вплітається і розвивається кошмар стосунків Бальтазара з його братом. З сім’ї все починається – сім’єю ж все й закінчується, бо саме ця історія все фіналізує – певно, виконавця головної ролі, Томера Сіслея ("Ларго Вінч") вже замучив його персонаж.   

Ваша честь – 2 (Your Honor)

Показ: ShowTime, США

 

Один зі шести рімейків ізраїльського серіалу 2017-го року, що став бестселером як формат, продаючись по всьому світу. Але, на відміну від решти рімейків, американський серіал, як і оригінал, був продовжений на 2-й сезон. І це того вартувало. Бо це – кіно, і режисер перших 3-х серій, Пітер Соллетт, своє вміння підтвердив роботою і в "Злі", і ще краще у "Вінілі", продюсерському проекті Мартіна Скорсезе.

Рівень режисерського, операторського і сценарного рівня тут еталонний, а драматургійний рівень – шекспірівській. Після вибухового 1-го сезону герой судді Майкла Десіато, розчавлений вбивством сина, втратою кар’єри і посаджений за грати через судові підтасовки, виходить із в’язниці, щоб наново навчитися жити і якось зійтися з новоорлеанським мафіозі, з яким син його і поєднав, але поєднав посмертно. Цю життєву казуїстику переконливо втілює акторським ансамбль, де, зрозуміло, головною скрипкою виступає Брайан Кренстон, і його музика – найкраща з часів кращого серіалу всіх часів "Пуститися берега". Насолоджуйтесь!

Розплата (Payback)

Показ: SBS TV, Південна Корея

 

Ще одна корейська драма, цього разу корпоративна, задирає планку якості на вершину жанру. І тут маємо комплекс складників: від сміливості критики і широкомасштабності показу сучасної Кореї до режисерського і акторського виконання. Бандити, лихварі, брокери, прокурори і політики – драбина зла розглянута від нижчих щаблів до верхніх, разом з показом взаємодії одного з іншим. А також як цю драбину можна зламати.

Попри культурні відмінності корейського суспільства і кіно, в "Розплаті" є все, що стосується і підходить українцям. Дуже мотивуючий серіал, бо на прикладі двох героїв, дядька і його племінника, в ретроспекції 90-х, 2000-х і нашого часу, показує, як можна вилізти з лайна, а винуватців притягти до відповідальності.  "Що ти зможеш зробити? Помститися? Воно того не вартує", – каже сестра героя. На що він їй пророчо відповідає: "Завжди треба платити за рахунками. Не рахуй збитки – рахуй прибутки".

P.S. 

В разі сверблячого бажання подивитися ще щось, можемо порадити те, що трохи не дотягло до рівня нашої критики^

  • британське підліткове фентезі "Агентство "Локвуд і Ко" за романами Джонатана Страуда, а цього письменника у свій час було названо "генієм" серед літератури для підлітків;
  • дещо зіжмаканий польським поліційний трилер "Хрестовий похід", але він має цільну і досить цікаву концепцією. До того ж, тут героїня – емігрантка з Донецька, звідки втекла, бо не любить, коли в неї "стріляють з гармати";
  • тільки-но випущена 3-серійна "Неллі" з Хеленою Боннем-Картер від сценариста видатного серіалу "Довгі роки" Рассела Ті. Девіса;
  • любителям дорам можемо запропонувати непоганий дует: комедійну мелодраму "Розумове співробітництво" та фентезійну мелодраму "Пори року Кокду". 


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