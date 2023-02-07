Українця визнали винним у зухвалих крадіжках картин у Франції і засудили до п'яти років

Українського колекціонера, антиквара й арт-дилера Вадима Гужву суд Франції визнав винним у крадіжці картини художника Поля Сіньяка "Порт ля Рошель" та засудив до п'яти років в'язниці.

У вироку згадується причетність Гужви до крадіжки чотирьох інших картин, включаючи роботу П'єра Ренуара, а також старовинної книги. Крім ув'язнення, українець має виплатити майже 300 тис. євро компенсації, повідомляє artnews.

Сам Гужва не визнав своєї провини.

"У вас немає доказів цих звинувачень", – заявив він у суді.

Картину французького пуантиліста Поля Сіньяка вартістю 1,5 млн доларів вкрали в 2018 році з Музею витончених мистецтв у французькому місті Нансі. Тоді троє чоловіків зайшли до музею, вирізали полотно з рами канцелярським ножем та спокійно винесли його, сховавши під дощовик.

Le Port de La Rochelle. Поль Сіньяк. Фото: WikiArt

"Вони були в головних уборах, але з відкритими обличчями, увійшли через головний вхід і вийшли через ті самі двері", – розповідав шокований зухвалістю зловмисників прокурор Нансі Франсуа Перен.

За рік, у 2019-му, картину знайшли в Україні, в будинку одного з підозрюваних у вбивстві українського ювеліра Сергія Кисельова. Той розповів про причетність Гужви до викрадення роботи Сіньяка. На той час Гужва сидів в австрійській в’язниці за крадіжку Ренуара, а пізніше його екстрадували до Франції. А в кінці січня цього року почали судити.

Україна повернула картину Сіньяка Франції у 2021 році. Фото: @OmelchenkoVadym / Twitter

Чотири інші картини, в крадіжці яких французький суд також визнав винним Гужву – "Портрет білявки" Ренуара, вкрадена з аукціонного дому в місті Сан-Жермен-ан-Ле, робота Джорджіо Де Кіріко з музею Фабрега в Безьє та картини Ежена Будена й Ежена Гальєна-Лалу, вкрадені з аукціонного дому Шато де Версаль – досі знайти не вдалося.

Вадим Гужва причетний до багатьох резонансних арт-крадіжок. Фото правоохоронних органів



В Україні Гужву також звинувачували в гучних крадіжках. Зокрема, картини Айвазовського вартістю 300 тис. доларів, яку в 2005-му винесли з Одеського музею через вікно. Через рік викрадену картину Айвазовського "Морський краєвид" випадково виявили правоохоронці, зупинивши автівку на трасі. Тоді Гужва пробув шість років у одеському СІЗО, а потім виїхав за кордон.