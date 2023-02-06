Ексдиректора Лувру суд визнав причетним до незаконної торгівлі старожитностями

Апеляційний суд Франції підтвердив звинувачення проти колишнього президента та директора паризького Лувру Жан-Люка Мартінеса у причетності до незаконної торгівлі старожитностями. Попередні звинувачення Мартінесу висунули у травні 2022 року.

Навесні минулого року Мартінеса, який з 2013 по 2021 рік очолював один з найвідоміших музеїв Парижа, звинуватили у "співучасті в організованому шахрайстві", відмиванні грошей та "сприянні" незаконною торгівлею артефактами, які довгий час знаходилися в розшуку, повідомляє artnews.

Влада Франції підозрює, що контрабандисти та їхні спільники продавали предмети мистецтва музеям і галереям по всьому світу, включаючи Лувр Абу-Дабі.

Звинувачення в участі в незаконних операціях також висунули колишньому колезі Мартінеса, куратору та археологу Жану-Франсуа Шарньє. Також у травні 2022 року було взято під варту двох колишніх колег Мартінеса з відділу єгипетських старожитностей Лувру. Але їх незабаром відпустили без висунення звинувачень.

Жан-Люк Мартінес очолював Лувр з 2013 по 2021 рік. Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images)

Звинувачення на адресу Мартінеса та Шарньє приголомшили мистецьку спільноту в Парижі та за його межами. Адже нині офіційний посол Франції з міжнародного співробітництва з питань культурної спадщини Мартінес присвятив свою кар’єру збереженню мистецтва в зонах конфліктів і був автором звіту щодо нових стратегій стримування мародерства, який Франція подавала до ЮНЕСКО.

Навесні минулого року французька газета Le Canard Enchaine писала, що Мартінеса нібито підозрюють у тому, що він заплющував очі на підроблені сертифікати походження єгипетських старожитностей. Ці експонати, включаючи гранітну плиту з зображенням Тутанхамона, були продані Лувру Абу-Дабі в 2016 році за десятки мільйонів євро. Тоді обіймаючи посаду керівника Лувру Мартінес очолював урядову комісію, схвалення якої потрібне для придбання об’єктів для музею.

У листопаді 2022 року прокурор, вдруге вивчивши докази проти ексдиректора Лувру, попросив зняти звинувачення. Однак зрештою Апеляційний суд підтвердив звинувачення проти Мартінеса. Його адвокат назвав таке рішення суду "необґрунтованим". ЗМІ очікують, що екскерівник музею подаватиме апеляцію.