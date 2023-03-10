Кабмін продовжив повноваження Ради з кінематографії. Українська кіноакадемія категорично проти

Кабінет міністрів вирішив продовжити повноваження чинної Ради з державної підтримки кінематографії. Саме ця Рада відповідальна за кінцеве затвердження фільмів, яким Держкіно надає бюджетне фінансування за результатами пітчингів.

Українська кіноакадемія виступила проти такого рішення уряду.

У відкритій заяві, текст якої отримала УП.Життя, члени кіноакадемії пояснюють, що чинний склад Ради не має ані морального, ані законного права продовжувати роботу – через численні порушення. Тож,на їх думку, рішення Кабміну суперечить закону.

"Ми, члени Української кіноакадемії, висловлюємо свою незгоду з постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2023, згідно з якою "повноваження членів Ради з державної підтримки кінематографії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 277, продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а формування нового складу Ради з державної підтримки кінематографії в період воєнного стану не проводиться", – написали в заяві.

У заяві звернули увагу на те, що перевищення повноважень Кабміну створює корупційні ризики, суперечить принципам верховенства права та європейському вектору розвитку держави. Підписанти перерахували порушення, що відбувались упродовж декількох місяців впродовж 2022-23 років: "Засідання відбувалися у закритому режимі, що суперечить п. 11 Статті 9. Деякі члени Ради, попри явні ознаки конфлікту інтересів, продовжують перебувати у складі Ради, порушуючи тим самим п. 3 Статті 9 Закону (робота на кінопроєктах, які отримали державне фінансування впродовж чинної каденції)", – написали в заяві.

Тож у заяві вимагають від Кабміну скасувати рішення.

"Чинний склад Ради не має ані законного, ані морального права продовжувати свою діяльність понад визначені Законом терміни. Усі рішення цієї Ради після 31 березня 2023 року, коли закінчиться її каденція, будуть нелегітимними. Вимагаємо від Кабінету Міністрів України скасувати незаконну постанову № 203 від 07 березня 2023 р. та докласти зусиль, аби відбувся чесний та прозорий конкурс нового складу Ради з державної підтримки кінематографії згідно з чинним законодавством", – написали в заяві.

Позицію членів Кіноакадемії пояснила УП.Культура продюсерка, членкиня наглядової ради Української кіноакадемії Юлія Сінкевич.

"Діяльність Ради з державної підтримки кінематографії, її повноваження а також спосіб її призначення регулюється Законом України Про підтримку кінематографії. Каденція ради має закінчитись 31 березня 2023, а члени ради можуть бути на цій почаді лише раз. Під час повномасштабного вторгнення діє Закон про воєнний стан, яким регулюються виключення, або такі неординарні рішення, але ані в законі, ані в підзаконних актах, які стосуються воєнного стану – не регулюється питання подовження каденції Ради з підтримки кінематографії. По суті такі зміни вніс Кабмін, який є органом виконавчої влади, тому це є прямим порушенням закону – бо такі дії не є в повноваженнях Кабінету міністрів. Зміни в закон може вносити лише Верховна Рада", – пояснила Сінкевич.

Також вона додатково підкреслила, що до багатьох членів Ради є претензії.

"Сама по собі Рада з підтримки кінематографії вже давно викликає багато запитань і претензій, оскільки її члени мають сумнівну репутацію, нещодавно в медіапросторі був скандал із головою ради Артемом Колюбаєвим. Журналісти розслідували його причетність до схем з компаніями з нерухомості, що асоціюються з Медведчуком і Столаром. Також є внутрішні питання – які рішення приймаються цією радою. За більш ніж рік війни – рада не комунікує про жодні свої рішення. Хоча згідно з правилами їхньої роботи – їхні засідання мають бути публічними – трансляція, як раніше була – мають бути опубліковані протоколи їхніх рішень. Це стосується розподілення державних коштів і рішень щодо підтримки промокампаній, продовження термінів виробництва фільмів – це безпосередньо те, що стосується кіно", – каже Сінкевич.

За словами членкині наглядової ради – рішення про продовження повноважень Ради "просувало" Держкіно. Зараз готується судовий позов.

"Суд доведе, що рішення Кабміну це порушення повноважень і всі рішення Ради з 31 березня будуть нелегітимними", – зауважила Юлія Сінкевич.

Про Раду з державної підтримки кінематографії

Рада з державної підтримки кінематографії – державний орган виконавчої гілки влади України, створений у 2018 році. Серед ключових повноважень РДПК – право кінцевого затвердження переліку фільмів, яким надається державне фінансування за результами пітчингів Мінкульту/Держкіно/УКФ, а також право затвердження чи є фільм українським національним фільмом.

Рада з державної підтримки кінематографії має складатися з дев'ятьох осіб, які призначаються терміном на два роки. Найновіший склад ради було обрано у березні 2021 року.