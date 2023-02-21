Держкіно не підписало контракт з переможницею конкурсу на посаду керівника Довженко-Центру Оленою Гончарук

Державне агенство з питань кіно не підписало контракт із Оленою Гончарук, яка 6 лютого перемогла в конкурсі на посаду генерального директора Довженко-Центру. Підписання відклали на невизначений термін.

Сторони не дійшли згоди за кількома пунктами контракту, повідомляє Суспільне.

Представники Держкіно кажуть, що згоди немає за 5 пунктами, а Гончарук та адвокати вказують на розбіжності за 25 пунктами.

"Контракт з Оленою Гончарук не підписали. Якшо хтось сумнівався. Держкіно дотягло до останнього дня, для Олени багато пунктів виявилися неприйнятними. Тому контракт потрібно переписувати, узгоджувати і обговорювати", – написала в своєму Facebook журналістка Лєна Чиченіна.

Олена Гончарук. Фото: Alex Zakletsky / Facebook

Як пояснили у Довженко-Центрі, Держкіно до останнього дня, коли завершувався визначений законом термін підписання контракту, не надавало його Гончарук на ознайомлення, що суперечить трудовому законодавству, згідно з яким умови встановлюються угодою сторін. "Сьогодні переможниця конкурсу побачила контракт, який визначає її діяльність на 5 років, уперше", – підкреслили в Центрі.

Також там уточнили, що сторони не дійшли згоди щодо пунктів контракту, що зобов’язують керівника виконати реорганізацію та виділ частини колекції, а також упродовж 15 днів внести в реєстр новий статут Довженко-Центру. Його, наголошують в Центрі, Держкіно змінило докорінно.

"Після обґрунтованих аргументів з боку представників Довженко-Центру Держкіно погодилося надіслати контракт для повноцінного ознайомлення та внесення коментарів і відповідно перенести дату його підписання", – додали в пресслужбі інституції.

Також раніше цього дня пройшло нове засідання у справі про оскарження наказу Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру. На ньому суд розглянув кілька клопотань обох сторін. Серед них клопотання про закриття справи від адвокатів Держкіно.

В суді представники Держкіно заявили, що архіви Центру нібито не мають кульутрної цінності, бо їх навіть не вивозили зі столиці перед вторгненням РФ.

"Міністерство культури, як орган, який у цій сфері [культурної спадщини] здійснює політику, визначає: те, що зберігається в Довженко-Центрі, не є культурною цінністю. І тому навіть не підлягало евакуації в ході бойових дій [в Києві та області]", – цитує цю заяву пресслужба Довженко-Центру.

Чиченіна, що була присутня на суді, зазначила, що раніше були підозри, що Держкіно затягує розгляд справи, а зараз це вже стало очевидним.

Наступне засідання суд призначив на 7 березня.

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру, який в інституції назвали фактично спробою рейдерства. У листопаді Олену Гончарук відсторонили від виконання обов’язків в. о. гендиректора, а замість неї призначили тимчасову нову в.о. Юлію Каждан. Після її відставки через протести кіноспільноти, спробували призначити кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня Держкіно оголосило новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру. Другий етап засідання конкурсної комісії мав відбутися 3 лютого. Перед ним з'ясувалося, що напередодні ввечері проти однієї з кандидаток, Олени Гончарук, відкрили справу. Втім, незважаючи на це, Гончарук вдруге виграла конкурс на посаду очільника Центру.

Паралельно з цим триває судовий розгляд оскарження ініційованого Держкіно реорганізації Довженко-Центру. А також розслідування наспіх відкритого провадження стосовно двічі переможниці конкурсу Гончарук: 7 лютого в інституції попросили надати документацію починаючи з 2021 року, а за тиждень, 15 лютого, до Центру з обшуками прийшла СБУ.