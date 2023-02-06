Олена Гончарук знову перемогла в конкурсі на посаду керівника Довженко-центру

В.о. керівника Національного центру Олександра Довженка, директорка Музею кіно Олена Гончарук знову перемогла в конкурсі на посаду керівника інституції.

Про це у Facebook повідомила журналістка Лєна Чиченіна.

"Олена Гончарук знову перемогла на конкурсі на посаду гендиректора Довженко-центру!... Але я готова до сюрпризів, як і раніше", – написала вона.

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За словами журналістки, на конкурсі, який розпочався у понеділок, 6 лютого, о 10:00 Гончарук отримала 6 голосів, Вікторія Водка – 3 голоси. Двоє кандидатів не отримали голосів від комісії, а один зняв свою кандидатуру на користь Гончарук.

Після завершення конкурсу Гончарук назвала результат "неочікуваним", хоча й зазначила, що комісія є професійною та знається на кіногалузі.

"Недовіру викликає те, що органи управління можуть маніпулювати конкурсами і, на жаль, конкурс 2021 року це підтвердив..Конкурси були розроблені як демократична процедура, тому якщо "хакати" ще й конкурси, це вже занадто. Тому я вирішила піти на нього як на єдиний, можливо, інструмент врегулювати відносини між органом управління і Довженко-Центром", – додала вона.

За її словами, далі має бути підписаний протокол комісії, який має погодити Держкіно. Наслідком цього погодження має стати укладення контракту з нею як з керівником Центру.

Про перемогу Гончарук повідомив також Довженко-Центр у своїх соцмережах. "Вітаємо переможницю", – йдеться в пості.

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Другий етап засідання конкурсної комісії, що обирає директора Довженко-Центру, мав відбутися ще 3 лютого. Воно мало пройти у центральному корпусі "Київнаукфільму", однак перед початком стало відомо про нібито "замінування" будівлі Держкіно. На місце прибула поліція, вона перекрила вхід до адміністративної будівлі.

Члени конкурсної комісії та інші учасники засідання близько чотирьох годин прочекали на вулиці, поки приміщення "розміновували". Проводити засідання в іншому приміщенні Держкіно відмовилося.

Також напередодні стало відомо, що проти однієї з кандидаток, в.о. гендиректора Олени Гончарук, яка керує інституцією останні два роки, відкрили справу. Провадження зареєстрували ввечері 2 лютого, тоді як засідання було назначене на середину дня 3 лютого.

Гончарук перемогла на конкурсі на посаду керівника Довженко-Центру, змінивши попереднього керівника Івана Козленка. Однак результати конкурсу так і не були офіційно затверджені, і Гончарук керувала інституцією в статусі в.о.

У серпні 2022 року Держкіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. А в листопаді повідомило, що Гончарук відсторонено від виконання обов’язків в. о. генерального директора. Замість неї призначили тимчасового нового в.о. Юлія Каждан. Після протестів спільноти Каждан, яка не мала профільного досвіду роботи, самоусунулася. Тож на це місце призначили кінокритика Андрія Алфьорова, однак він також не приступив до виконання обов'язків.

21 грудня Держкіно оголосило новий конкурс на посаду керівника Довженко-Центру.