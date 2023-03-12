Старовинний музей, "камасутра" і вітрина із повітряними кульками: у Ханенків відкрилась виставка сучасного мистецтва

Ганна Щокань Журналістка УП.Культура
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12 березня 2023

У столичному музеї Варвари та Богдана Ханенків відкрилась виставка. Замість класичних експонатів у стінах музею показують артоб’єкти 16 сучасних авторів.

Відкриття виставки "Тим Часом в Домі Ханенків" відбулось у п’ятницю, 10 березня.

Кореспондентка УП.Життя Ганна Щокань роздивлялась, як сучасне мистецтво тепер живе серед старовинних стін музею, який і сам є експонатом.

"Музей Ханенків: розмаїття, рівність, доступність, інклюзія" – такий банер зустрічає перед входом. Всередині музею в гардеробі заледве знаходжу вільний вішак для пальто – музей наповнений людьми. 

На другий поверх піднімаюсь сходами з килимом. У першій залі ліворуч, де до повномасштабної війни знаходились картини з колекції східного мистецтва – у вітрині стоїть пара поношених кросівок. За ними – листя на зеленому пагоні та дві короткі гілки, зв’язані разом.

Це роботи з серії "Видіння по географії" митця Стаса Туріни.

"Коли об'єкти потрапили до вітрин музею, здалося що ці місця, часи і культури впізнають себе в об'єктах Стаса. Стало зрозуміло, що кращого місця для такої колекції не знайти", – пояснює кураторка Катерина Лібкінд. Вона об’єднала роботи 16 митців. Основні теми виставки – "любов" і "дім". 

Проєкт підтриманий Громадська організація "Музей сучасного мистецтва" у рамках співпраці Ukrainian Emergency Art Fund та Teiger Foundation

 У Музеї Ханенків відкрили виставку сучасного мистецтва. Фото: Музей Ханенків

Роботи кожного з художників у свій спосіб осмислюють долю музеїв під час війни та історію Музею Ханенків, яка пов’язана із історією всього міста, всієї країни та історією світового мистецтва в цілому. 

Темі любові присвячена частина експозиції наступної зали. На столику праворуч – фігури людей, зроблені з різних матеріалів, зокрема з пластиліну. Їх втілив колишній військовий льотчик Віктор Боровик. Почав займатись мистецтвом як арттерапією. Роботи кураторка побачила у нього в майстерні – мали вигляд суцільної інсталяції, залитої фарбою. Катерина розгледіла в цьому окремий проєкт, назвала його "Камасутра". 

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Всі роботи митців розташовані поруч із етикетками до старих експонатів, які висіли тут до вторгнення, а зараз переміщені в сховища. Поруч із написом "Скринька 17-18 ст" – яскрава зелена картина із зображенням, здалеку схожим на ієрогліфи. Це робота Богдана Бунчака з серії "Молитовний словник". 

Картини-"молитви" розвішані в різних залах – митець пояснює, що створив їх на резиденції в Європі – проте майже всі роботи про те, що відбувається тут, вдома. Молитви Богдана Бунчака втілені на пакувальному папері – це бажання убезпечити себе, сховатись.

"Мені здавалось, що в цьому домі також лунало багато молитов – особливо починаючи з 1917, коли почались революції. У описі до робіт є короткі замальовки, як молитви в цьому домі переживались для мене", – вказує на найбільшу червону роботу "Пристрасть", що знаходиться в залі з червоними стінами. "В сусідній залі всі дуже добре топчуться по роботі "Надія" – її вирішили розташувати на підлозі. Це те почуття, яке в мене зараз є", – пояснює художник.

 У Музеї Ханенків відкрили виставку сучасного мистецтва. Фото: Музей Ханенків

Посередині "червоної" зали – вітрина із зв’язками ключів та одним дитячим капцем. В центрі – невеличка урна. Раніше в цій залі знаходилась частина історичної експозиції з поховальними атрибутами. Художник Діма Казаков використав для своєї роботи ключі, які залишили йому знайомі, коли їхали за кордон, а також взуття дівчинки, яка через зміну місця проживання так і не стала його похресницею.

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"Хотів зробити експозицію про смерть кохання. Я розлучаюсь з дружиною – вирішив показати наші поділені речі, урну з прахом нашого кота. Коли Катерина сказала, що додаткова тема це "дім" – бачення змінилось, коли намацав у себе в кишенях три пари ключів від квартир, які стали символом того, як змінилось наше життя з початку повномасштабного вторгнення",  каже художник.

 У Музеї Ханенків відкрили виставку сучасного мистецтва. Фото: Музей Ханенків

"Цікаво, що тут просто підсвітили люстру",  обговорюють відвідувачі гру світла й тіні у наступній залі. Велика старовинна люстра з багатьма канделябрами відкидає на стіну тінь, що повністю повторює її обриси. Праворуч на підлозі стоять портрети Варвари та Богдана Ханенків.

 У Музеї Ханенків відкрили виставку сучасного мистецтва. Фото: Музей Ханенків

У наступному приміщенні – серед старовинного інтер’єру – розвішані картини із яскравими образами. Частина полотен розкладені на підлозі. Це – проєкт художника Романа Міхайлова.

"Величезні полотна – дуже яскраво виглядають особливо в такому контексті. Думаю, що в білому просторі – втратили би якусь свою чарівність таку. І простір заграв по-новому і роботи художників", – каже мистецтвознавиця Аля Сєкал. Проходимо з нею в наступну залу з вітринами, в яких розставлені різноманітні дрібні речі, схожі на сувеніри.

"Незвичні експонати зайняли те місце, де ми звикли бачити щось неймовірно коштовне – колекцію музею Ханенків, яка варта мільйонів і мільйонів. А тут тепер можна побачити навіть подарунки дітей, друзів художників яка дісталась безкоштовно – і під питанням, чи вони взагалі щось коштують.  До них відчувається сентиментальне ставлення – думаю, що вся виставка теж про це – сантименти, любов до музею й культурної спадщини", – каже Аля. Договорює в залі з комином, де висять відверті фотороботи художника Андрія Бойка. У старовинному просторі мають ноту провокації, створюють нові сенси. 

 У Музеї Ханенків відкрили виставку сучасного мистецтва. Фото: Facebook Оксана Павленко

"Це виставки, які не можна оглянути повністю, бо вони в постійному русі – але щось побачив, так",  каже Левченко Ілля, історик мистецтва. Стоїть у залі з великим екраном.

"Я люблю ходити не на відкриття – тоді роздивляюсь роботи, а поки що мені цікава реакція публіки. Вважаю, що те, що могла собі поставити за мету виставка і Катя як кураторка – це цілком досягнуто, бо я підходжу до експонатів, а багато хто прийшли в музей Ханенків у пошуках шедеврів, не розуміючи що вже дуже давно шедеврів не може бути. І тут дуже багато шарів – це і сприйняття мистецтва, і культури й музею. І прагнення повернутись у цей теплий умовно довоєнний стан – прийти в гарний музей Ханенків. Де не якесь "потворство й естетика, над якою треба думати", а де можна вспокоїти свій погляд на звичних для сприйняття ока описах",  каже Ілля. Наголошує, що йому подобається, що різні покоління зовсім по-різному реагують. Зауважує, що все, що робить музей Ханенків з того часу, коли Юлія Ваганова стала в.о. директора – це все заслуговує на увагу й повагу.

 У Музеї Ханенків відкрили виставку сучасного мистецтва. Фото: Музей Ханенків

"У нас не так багато музеїв, які зберігають такі репрезентативні для України колекції класичного мистецтва. Музей Ханенків – один з небагатьох, і нарешті на прикладі музею Ханенків можна подивитись, як може взаємодіяти сучасне мистецтво з класичним",  каже Ілля. Проходить у "Золоту вітальню", де звучить класична музика.

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"Мені подобається, що це така виставка, на яку не потрібно дивитись. Це штука в якій треба знаходитись – ти маєш тут ходити. Загальний вайб від полишеності й ніби орда варварів пробігла по класицистських барокових локаціях – і все знесла. І тут щось таке утворюється – дуже локальні історії, але вони такі, що хочеться тут ходити і просто придивлятись до кожної – здається це дуже кінематографічна штука. Ще не одне коло намотаю по музею – і після того, як я вийду – то матиму зовсім інші враження",  каже поет Антон Полунін.

 У Музеї Ханенків відкрили виставку сучасного мистецтва. Фото: Музей Ханенків

При виході з Золотої вітальні зустрічаю скульптора Назара Білика.

"Ще не надивився на експозицію. Так рідко кудись виходиш – і так приємно багатьох людей бачити – тож головна експозиція поки що для тих, хто тільки зайшов – це люди, яких зустрічаєш. Але зараз доберемось і до виставки. Був тут дуже давно",  каже Назар Білик.

Чути сигнал повітряної тривоги. Працівники зачиняють зали й просять відвідувачів пройти в найближчі укриття. Йду за двома жінками крізь залу із вітриною, повною повітряних кульок.

"Не можу поки зрозуміти, чи мені подобається, але це точно нове",  каже чоловік при виході.

"Ще би транс увімкнули і траву курили",  ділиться враженнями відвідувачка. Йдуть з подругою до гардеробу.

Виставка триватиме до 30 квітня 2023 року


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