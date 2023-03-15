Де шукати українські книжки закордоном: активісти створили мапу у 22 країнах

Ганна Щокань Журналістка УП.Культура
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15 березня 2023

З'явилася віртуальна мапа, на якій можна знайти українські книжки за кордоном. Більшість із них створені після початку повномасштабного вторгнення країни-терориста Росії в Україну. Зараз на мапі представлені 388 простори у 22 країнах, де розміщені українські книжки. 

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Проєкт реалізували сайти про літературу й читання "Читомо" й "Litсentr". Ознайомитися з книжковою мапою можна на Ukrainian Bookshelves. Worldwide

Наразі на мапі представлені простори з 22 країн світу, а саме: Австрія, Бельгія, Греція, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Польща, Південна Корея, Португалія, Республіка Кіпр, Румунія, Словаччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія. Одним із лідерів є Німеччиніа – там функціонують 140 книжкових полиць.

Переважна більшість майданчиків існують при бібліотеках. Інші розташовані при громадських та благодійних організаціях, освітніх закладах, центрах для біженців, а також при українських посольствах.

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"Перебуваючи в крихкому та загрозливому стані, українська книговидавнича сфера залишається мужньою, видавництва, незалежні ініціативні групи та бібліотекарі організовують книжкові полиці за кордоном, щоб допомогти українським дітям-біженцям та їхнім батькам відчути зв’язок із втраченими домівками та далекою батьківщиною", – розповіла координаторка дослідження проєкту Городиська Поліна

Наразі на сайті можна ознайомитися із мапою полиць, текстом дослідження про їхню діяльність, а також порадником для створення української книжкової полиці та книжковими добірками, якими ви можете наповнити полиці. Результати доступні українською та англійською мовами.

"Якщо раніше бібліотеки закуповували лише російську книгу, а читачі давно звикли, що українську навіть у відділі "літератури іноземними мовами" годі й шукати – ми віримо, що завдяки волонтерам, громадським об’єднанням та, звісно ж, надзвичайно якісній продукції українських видавництв ця ситуація суттєво змінилась. Українська книжка повинна бути помітною за кордоном", – наголошує Оксана Хмельовска, головна редакторка сайту "Читомо".

 В рамках проєкту проводять дослідження книжкового ринку. Фото: пресслужба

Дослідження втілювали протягом жовтня-грудня минулого року за підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федерального міністерства закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut. 
Партнерами проєкту стали Український інститут книги, Українська бібліотечна асоціація, Німецька бібліотечна асоціація, Goethe-Institut в Україні, Міністерство закордонних справ України.

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Мета проєкту Ukrainian Bookshelves Worldwide – підсвітити зусилля організаторів ініціатив, дізнатися про їхню роботу і виклики, з якими вони стикаються, та зробити їхній досвід корисним для тих, хто збирається створити українську книжкову полицю у своєму місті, організації, закладі або ж покращити роботу вже наявної, хоче допомогти українським книжкам бути доступнішими за кордоном.

Всі, хто хоче додати на книжкову мапу свою ініціативу – можуть надіслати на пошту проєкту лист із темою "Додайте нашу книжкову полицю на мапу".


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