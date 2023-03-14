Український письменник увійшов до довгого списку Букерівської премії 2023

Марія Кабацій журналістка УП.Культура
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14 березня 2023

Міжнародна Букерівська премія у вівторок, 14 березня, оголосила довгий список претендентів на нагороду у 2023 році.

Лонгліст з 13 видань опублікували на офіційному сайті премії.

Серед цьогорічних номінантів опинилась книга українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса". Вона претендує на нагороду в перекладі англійською, зробленому Рубеном Вуллі.

"Пронизаний унікальним чорним гумором та підживленим горілкою магічним реалізмом Куркова, "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" – це ніжний портрет одного з найбільш інтригуючих міст світу", – йдеться на сайті премії.

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Довгий список Букерівської премії 2023 має такий вигляд:

  • "Jimi Hendrix Live in Lviv" ("Львівська гастроль Джимі Хендрікса") Андрія Куркова
  • "Ninth Building" ("Дев’ята будівля") Цзоу Цзінчжі
  • "A System So Magnificent It Is Blinding"("Система настільки чудова, що засліплює") Аманди Свенссон
  • "Still Born" ("Все ще народжений") Гвадалупе Неттель
  • "Pyre" ("Вогнище") Перумал Муруган
  • "While We Were Dreaming" ("Поки ми мріяли") Клеменс Майєр
  • "The Birthday Party" ("Вечірка на День народження") Лоран Мовіньє
  • "Is Mother Dead" ("Чи мати померла") Вігдіс Гьорт
  • "Standing Heavy" ("Важко встоюючи") GauZ’
  • "Time Shelter ("Прихисток часу") Георгі Господинов
  • "The Gospel According to the New World" ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде
  • "Whale" ("Кит") Чон Мен Кван
  • "Boulder" ("Валун") Єва Бальтасар

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Допис, поширений The Booker Prizes (@thebookerprizes)

Номінантів обирало журі у складі французько-марокканської письменниці Лейли Слімані, професора-славіста, британського перекладача з української Уяма Блекера, малайзійського письменника Тан Тван Енг, критикині New Yorker Парул Сегал та літературного редактора Financial Times Фредеріка Штудеманна.

Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Вручається щорічно за найкращі перекладені англійською мовою художні твори.

Цього року шортліст із шести номінантів буде оголошено 18 квітня. А переможця – на церемонії в Лондоні 23 травня 2023 року.

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