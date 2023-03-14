Український письменник увійшов до довгого списку Букерівської премії 2023

Міжнародна Букерівська премія у вівторок, 14 березня, оголосила довгий список претендентів на нагороду у 2023 році.

Лонгліст з 13 видань опублікували на офіційному сайті премії.

Серед цьогорічних номінантів опинилась книга українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса". Вона претендує на нагороду в перекладі англійською, зробленому Рубеном Вуллі.

"Пронизаний унікальним чорним гумором та підживленим горілкою магічним реалізмом Куркова, "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" – це ніжний портрет одного з найбільш інтригуючих міст світу", – йдеться на сайті премії.

Читайте УП.Культура у Telegram

Довгий список Букерівської премії 2023 має такий вигляд:

"Jimi Hendrix Live in Lviv" ("Львівська гастроль Джимі Хендрікса") Андрія Куркова

"Ninth Building" ("Дев’ята будівля") Цзоу Цзінчжі

"A System So Magnificent It Is Blinding"("Система настільки чудова, що засліплює") Аманди Свенссон

"Still Born" ("Все ще народжений") Гвадалупе Неттель

"Pyre" ("Вогнище") Перумал Муруган

"While We Were Dreaming" ("Поки ми мріяли") Клеменс Майєр

"The Birthday Party" ("Вечірка на День народження") Лоран Мовіньє

"Is Mother Dead" ("Чи мати померла") Вігдіс Гьорт

"Standing Heavy" ("Важко встоюючи") GauZ’

"Time Shelter ("Прихисток часу") Георгі Господинов

"The Gospel According to the New World" ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде

"Whale" ("Кит") Чон Мен Кван

"Boulder" ("Валун") Єва Бальтасар

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Booker Prizes (@thebookerprizes)

Номінантів обирало журі у складі французько-марокканської письменниці Лейли Слімані, професора-славіста, британського перекладача з української Уяма Блекера, малайзійського письменника Тан Тван Енг, критикині New Yorker Парул Сегал та літературного редактора Financial Times Фредеріка Штудеманна.

Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Вручається щорічно за найкращі перекладені англійською мовою художні твори.

Цього року шортліст із шести номінантів буде оголошено 18 квітня. А переможця – на церемонії в Лондоні 23 травня 2023 року.