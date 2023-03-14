Український письменник увійшов до довгого списку Букерівської премії 2023

Міжнародна Букерівська премія у вівторок, 14 березня, оголосила довгий список претендентів на нагороду у 2023 році.
Лонгліст з 13 видань опублікували на офіційному сайті премії.
Серед цьогорічних номінантів опинилась книга українського письменника Андрія Куркова "Львівська гастроль Джимі Хендрікса". Вона претендує на нагороду в перекладі англійською, зробленому Рубеном Вуллі.
"Пронизаний унікальним чорним гумором та підживленим горілкою магічним реалізмом Куркова, "Львівська гастроль Джимі Хендрікса" – це ніжний портрет одного з найбільш інтригуючих міст світу", – йдеться на сайті премії.
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Довгий список Букерівської премії 2023 має такий вигляд:
- "Jimi Hendrix Live in Lviv" ("Львівська гастроль Джимі Хендрікса") Андрія Куркова
- "Ninth Building" ("Дев’ята будівля") Цзоу Цзінчжі
- "A System So Magnificent It Is Blinding"("Система настільки чудова, що засліплює") Аманди Свенссон
- "Still Born" ("Все ще народжений") Гвадалупе Неттель
- "Pyre" ("Вогнище") Перумал Муруган
- "While We Were Dreaming" ("Поки ми мріяли") Клеменс Майєр
- "The Birthday Party" ("Вечірка на День народження") Лоран Мовіньє
- "Is Mother Dead" ("Чи мати померла") Вігдіс Гьорт
- "Standing Heavy" ("Важко встоюючи") GauZ’
- "Time Shelter ("Прихисток часу") Георгі Господинов
- "The Gospel According to the New World" ("Євангеліє від Нового світу") Маріз Конде
- "Whale" ("Кит") Чон Мен Кван
- "Boulder" ("Валун") Єва Бальтасар
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Номінантів обирало журі у складі французько-марокканської письменниці Лейли Слімані, професора-славіста, британського перекладача з української Уяма Блекера, малайзійського письменника Тан Тван Енг, критикині New Yorker Парул Сегал та літературного редактора Financial Times Фредеріка Штудеманна.
Міжнародна Букерівська премія (The International Booker Prize) – одна з найпрестижніших книжкових нагород. Вручається щорічно за найкращі перекладені англійською мовою художні твори.
Цього року шортліст із шести номінантів буде оголошено 18 квітня. А переможця – на церемонії в Лондоні 23 травня 2023 року.
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