Найкращі твори для дітей 2022 року: премія Лесі Українки оголосила лауреаток

Премія Лесі Українки оголосила лауреаток, нагороджених за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва 2022 року.

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Переможців назвали 15 березня, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Цьогоріч лауреатів премії обрали в трьох номінаціях: літературні твори, художнє оформлення книжок і театральні вистави для дітей та юнацтва.

У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" премію імені Лесі Українки отримала письменниця Олеся Мамчич за книжку "Як правильно ревіти?".

У категорії "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" нагородили художницю Оксану Садовенко за оригінальне художнє оформлення книжки "Ти і Малевич".

Премію у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" вручили Ірині Ципіній, режисерці-постановниці Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва у Львові, за створення вистави "Пливе човен".

Грошова премія за перемогу у кожній з номінацій становить 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки, заснована за ініціативою Держкомтелерадіо у 2004 році, щороку присуджується Кабміном до дня народження Лесі Українки.

Премію отримують за твори, які отримали громадське визнання і сприяють вихованню молоді "у дусі національної гідності, духовної єдності".

Нагадаємо, раніше в Україні оголосили лауреатів Шевченківської премії 2023 року після скандалу.